U 59. godini izgleda brutalno dobro – prirodna, zavodljiva i sa onim prepoznatljivim šarmom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Na svom Instagram profilu Monika je objavila fotografiju u elegantnom jednodelnom crnom kupaćem kostimu, pozirajući pored mora.

Kombinacija jednostavnosti i sofisticiranosti oduševila je njene pratioce, a komentari su se samo nizali: „Prava boginja“, „Lepota bez konkurencije“, „Monika kao vino – što starija, to bolja“.

Fotografija je za kratko vreme prikupila na hiljade lajkova, a među komentarima se posebno izdvojila reakcija naše proslavljene glumice Slobode Mićalović, koja je ostavila nekoliko emotikona srca.

Prijateljstvo Monike Beluči i Slobode Mićalović traje godinama, još od susreta na filmskim festivalima i u okviru evropske kinematografije. Foto: Profimedia/ATA images/A. Ahel

Sloboda je više puta govorila da Moniku ceni ne samo kao umetnicu, već i kao ženu snažnog karaktera i neponovljive harizme.

