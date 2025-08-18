Ana, koja je nedavno stavila tačku na brak sa Bastijanom Švajnštajgerom, uživala je u tišini mora dok je čitala knjigu „Najveće čudo na svetu“, inspirativno delo koje govori o pronalaženju unutrašnjeg mira, ljubavi i snage posle životnih lomova.

Mnogi su ovo doživeli kao simboličnu poruku - da Ana upravo kroz ovu knjigu pokušava da pronađe novu sreću i ponovo izgradi balans u svom životu, piše Kurir.

U kupaćem kostimu, bosa na pesku, sa osmehom koji je povremeno izbijao dok je listala stranice, Ana je pokazala da iako je život doneo veliku promenu, ona ne odustaje od toga da pronađe mir i radost. Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Ostaje da vidimo da li će joj upravo ova knjiga biti putokaz ka novoj ljubavi i unutrašnjoj snazi.

