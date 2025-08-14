Sa preplanulim tenom, osmehom koji govori više od hiljadu reči i nogama koje je ovog puta otkrila više nego ikada, Ana je pokazala da joj razvod od Bastijana Švajnštajgera očigledno i te kako prija.

Pratioci su je obasipali komplimentima: "Ana, izgledaš bolje nego ikad!", "Prija ti razvod"...

Na ostrvu poznatom po glamuru, luksuzu i beskrajnim plažama, Ana očigledno uživa u svakom trenutku. Fotografije sa prijateljima, večere uz zalazak sunca i lepršave modne kombinacije postale su njen zaštitni znak poslednjih meseci.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Poruka koju šalje? Život ide dalje – i može da bude lepši nego ikad.

Podsetimo, vest o razvodu slavnog para potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Foto: Profimedia

 

Afera Bastijana Švajnštajgera sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Foto: Profimedia

 

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece, piše Kurir.

