Zorana Stefanov pre 10 godina proslavila se učešćem u "Pinkovim zvezdama", gde je skrenula veliku pažnju kako vokalnim sposobnostima, tako i lepotom. 

Posle toga ona je bila učesnica u jednom rijalitiju, a onda se potpuno povukla iz medija. Za to vreme uživala je u najlepšoj ulozi jer je na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Ena.

Instagram printskrin/zorana_stefanov

 

 

Iako je vrlo aktivna, ali donedavno iz "senke", Zorana je odlučila da se vrati na velika vrata i nastavi tamo gde je nekada stala.

Pored brojnih epiteta koje je ponela, Zorana važi i za jednu od najmršavijih pevačica sa domaće estrade (ima nešto više od 40 kilograma, trenutno - 48), a najnovijim slikama - izazvala je potpuni haos.

Pročitajte još

POSLE VESTI DA JE PRETUČEN: Oglasio se Veljko Ražnatović

POSLE VESTI DA JE PRETUČEN: Oglasio se Veljko Ražnatović

13:35

GORI! EGELJA U BIKINIJU: Izvajano telo nakon dva porođaja

GORI! EGELJA U BIKINIJU: Izvajano telo nakon dva porođaja

11:03

BRVNARA NA MOKROJ GORI: Zavirite u Kostićevu vikendicu

BRVNARA NA MOKROJ GORI: Zavirite u Kostićevu vikendicu

10:14

RADOST U DOMU VUČIĆ-BUROVAC Milena rodila bliznakinje

RADOST U DOMU VUČIĆ-BUROVAC Milena rodila bliznakinje

15:07

Instagram printskrin/zorana_stefanov

 

 

Ona je uživala na bazenu odakle je objavila "bombastične" fotografije i pokazala doslovno isklesano telo.

Zorana Stefanov je pozirala pored bazena, a u prvom planu istakla je mišićave noge i pličočice na stomaku.

"LJudi, šta je ovo? Žena izgleda kao tajni agent", "Ovi mišići na nogama su...", "Kad ova žena gori", ređali su se komentari.

Inale, Zorana naprono i vredno trenira i radi, a kako nagoveštava, uskoro planira i veliki povratak na scenu i to u saradnji sa poznatim pevačem.

(Kurir)

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Sport

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Sport

CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...

BONUS VIDEO:

#Zorana Stefanov #pevačica Zorana Stefanov #Zorana Stefanov Instagram #Zorana Stefanov bikini #Zorana Stefanov u bikiniju #Zorana Stefanov fotografije #VIP
Komentari 1
НАСТАВЉЕНА ХАПШЕЊА БЛОКАДЕРА СИЛЕЏИЈА: Полиција приводи одговорне за дивљачко насиље у Србији (ВИДЕО)

NASTAVLJENA HAPŠENJA BLOKADERA SILEDŽIJA: Policija privodi odgovorne za divljačko nasilje u Srbiji (VIDEO)