Zorana Stefanov pre 10 godina proslavila se učešćem u "Pinkovim zvezdama", gde je skrenula veliku pažnju kako vokalnim sposobnostima, tako i lepotom.

Posle toga ona je bila učesnica u jednom rijalitiju, a onda se potpuno povukla iz medija. Za to vreme uživala je u najlepšoj ulozi jer je na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Ena. Instagram printskrin/zorana_stefanov

Iako je vrlo aktivna, ali donedavno iz "senke", Zorana je odlučila da se vrati na velika vrata i nastavi tamo gde je nekada stala.

Pored brojnih epiteta koje je ponela, Zorana važi i za jednu od najmršavijih pevačica sa domaće estrade (ima nešto više od 40 kilograma, trenutno - 48), a najnovijim slikama - izazvala je potpuni haos.

Instagram printskrin/zorana_stefanov

Ona je uživala na bazenu odakle je objavila "bombastične" fotografije i pokazala doslovno isklesano telo.

Zorana Stefanov je pozirala pored bazena, a u prvom planu istakla je mišićave noge i pličočice na stomaku.

"LJudi, šta je ovo? Žena izgleda kao tajni agent", "Ovi mišići na nogama su...", "Kad ova žena gori", ređali su se komentari.

Inale, Zorana naprono i vredno trenira i radi, a kako nagoveštava, uskoro planira i veliki povratak na scenu i to u saradnji sa poznatim pevačem.

(Kurir)

