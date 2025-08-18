Nekadašnja srpska košarkašica Milica Dabović ugradila je silikone u grudima, a novim fotografijama na društvenim mrežama ponovo je iznenadila sve svoje pratioce i fanove.

Milica Dabović je odlučila da se počasti silikonima, a svoje nove grudi pokazuje pred svima ponosno i uzdignute glave. Foto: ATA images/A. Ahel

Uska majica sa dubokim izrazom istakla je dekolte, koji danas mnogi komentarišu.

Ona je prvo objavila fotografiju na kojoj je istakla svoje grudi uz napućena usta, čemu je potvrda i opis:

Zamisliti osobu koja ti psuje majku zbog okacene slike 😂😂😂Moralisti,Marvo, bagro, olosi, psihopate, zlostavljaci Bozija deco toliko ste mizerni i jadni, bespomocni i zlobni da se to nekada ne moze recima opisati. Nego, svakom po zasluzi picka li vam materina! pic.twitter.com/t46C4JYqhZ — MILICA DABOVIC (@MILICADABOVIC13) May 19, 2025

- Volim sva svoja sek*i napućena prirodna izdanja! Šta kažete vi na to? Volim vas!