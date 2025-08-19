Pevačica je navela kako pevači nakon 60. godine treba da idu u penziju, te da ona istu planira sa 58 godina.

Osim toga, Lepa Brena još uvek ove godine nije gostovala u popularnom crnogorskom klubu koji se nalazi u Budvi, te je Ceca Ražnatović dala svoj komentar na tu temu.

- Ne sekiram se za Brenu, ona verovatno uživa na nekoj egzotičnoj destinaciji. Kada joj se bude pevalo, ona će prihvatiti poziv, a to što ne želi da dođe - ja te Breno razumem - poručila je Ceca, pa dodala: Foto: ATA images/M. M. / Printskrin Instagram

- LJudi se trude da stariju generaciju mojih kolega, možda malo i potcene i da ih prerano šalju u penziju. Umetnici se ne šalju u penziju, umetnici traju dok su živi, a Brena je jedna od tih - govorila je pevačica.

- Mislim da je jako ružno i nepristojno licitirati sa godinama i vekom trajanja. Mladi neka gledaju svoj posao, svoju karijeru i sve će biti super - zaključila je Ražnatovićeva.

(Alo)

