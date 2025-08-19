Pevačica je navela kako pevači nakon 60. godine treba da idu u penziju, te da ona istu planira sa 58 godina.

Osim toga, Lepa Brena još uvek ove godine nije gostovala u popularnom crnogorskom klubu koji se nalazi u Budvi, te je Ceca Ražnatović dala svoj komentar na tu temu. 

- Ne sekiram se za Brenu, ona verovatno uživa na nekoj egzotičnoj destinaciji. Kada joj se bude pevalo, ona će prihvatiti poziv, a to što ne želi da dođe - ja te Breno razumem - poručila je Ceca, pa dodala:

Foto: ATA images/M. M. / Printskrin Instagram

 

- LJudi se trude da stariju generaciju mojih kolega, možda malo i potcene i da ih prerano šalju u penziju. Umetnici se ne šalju u penziju, umetnici traju dok su živi, a Brena je jedna od tih - govorila je pevačica. 

- Mislim da je jako ružno i nepristojno licitirati sa godinama i vekom trajanja. Mladi neka gledaju svoj posao, svoju karijeru i sve će biti super - zaključila je Ražnatovićeva.

Pročitajte još

POREKLO MILOŠA BOJANIĆA: Bio sam seljačko dete, čuvao ovce

POREKLO MILOŠA BOJANIĆA: Bio sam seljačko dete, čuvao ovce

08:21

SMRŠALA 12 KILOGRAMA Pevačica pokazala zavidnu liniju (FOTO)

SMRŠALA 12 KILOGRAMA Pevačica pokazala zavidnu liniju (FOTO)

08:17

32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)

32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)

20:48

VIDELA NALAZE: Rozgi se pogoršalo zdravstveno stanje

VIDELA NALAZE: Rozgi se pogoršalo zdravstveno stanje

18:39

(Alo)

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)
Sport

AMERI U NEVERICI: Videli ono što je Nikola Jokić uradio u Nemačkoj i ostali zatečeni (VIDEO)

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...
Sport

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

BONUS VIDEO:

 

#Marija Šerifović #Lepa Brena #Svetlana Ceca Ražnatović #Ceca Ražnatović #Ceca #VIP
Komentari 1
ПИСМО ДУШАНА ЈАЊИЋА - ДОКАЗ О ОБОЈЕНОЈ РЕВОЛУЦИЈИ! Ровари код странаца против своје земље и тражи смену Вучића!

PISMO DUŠANA JANJIĆA - DOKAZ O OBOJENOJ REVOLUCIJI! Rovari kod stranaca protiv svoje zemlje i traži smenu Vučića!