Neki ljudi ne mogu da zamisle početak dana bez šoljice kafe, dok je njeno ispijanje postalo opšta tradicija u našem društvu. Ona je savršeni razlog za okupljanje komšija ili prijateljica i razmenjivanje sočnih tračeva.

Osim povoda za druženje, kafa povoljno utiče na zdravlje, te smanjuje rizik od bolesti srca, pokazala su istraživanja. Takođe, dobra je i za gubljenje viška kilograma. Međutim, nekim ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, kafa može da samo da šteti.

Američki nutricionista, Ejndžel Planels, objasnio je koji ljudi bi trebalo da izbegavaju ovaj napitak:

1. LJudi sa nervoznim crevima

Svi oni koji pate od sindroma nervoznih creva i imaju osetljiv stomak trebalo bi da izbegavaju kofein. On može da utiče na rad organa za varenje i velike su šanse da će izazvati dijareju. Foto: Shutterstock

2. Sa povišenim očnim pritiskom

LJudi koji pate od glaukoma, odnosno povišenog očnog pritiska, takođe bi trebalo da izbegavaju kafu. Pokušajte da je barem ograničite ili još bolje, da izbegnete njen unos.

3. LJudi sa slabom bešikom

Istraživanja su pokazala da kafa podstiče mokrenje, zato oni koji imaju nešto slabiju bešiku trebalo bi da obrate pažnju na njen unos, pogotovo ako se odluče da krenu na put.

4. Osobe sa aritmijom

Kofein može da izazove trenutno povećanje krvnog pritiska, kao i otkucaja srca, odnosno aritmiju. LJudi koji pate od određenih bolesti srca, trebalo bi da se prethodno posavetuju sa lekarom, da li mogu da piju ovaj napitak i u kojoj meri.

5. Trudnice

Doktori preporučuju trudnicama da ograniče unos kafe na 200 miligrama, što je dve šoljice dnevno. U suprotnom, preteran unos kofeina može da dovede do potencijalnog pobačaja ili prevremenog porođaja. Foto: Profimedia

6. Oni koji imaju poremećaj spavanja

Većina ima potrebu da popije kafu nakon loše prospavane noći, ali caka je u tome da kofein samo umanjuje kvalitet sna. Savet stručnjaka jeste da izbegavate kofein najmanje šest sati pre odlaska u krevet.

7. Osobe koje pate od anksioznosti

Imajte u vidu da je kofein samo jedan od stimulansa koji dodatno uzrokuje anksioznost. Osobe koje pate od ove vrste mentalnog poremećaja, trebalo bi da izbegavaju ili smanje unos kofeina.

8. Skloni dijareji

Verovatno ste se susreli sa brzim odlaskom u toalet nakon jutarnje kafe na prazan stomak. Kofein i te kako "pokreće" creva, a ljudi koji si skloni dijareji bi trebalo da ga izbegavaju.

Foto: Profimedia

9. Deca ispod 12 godina

Sećate se rečenice kada smo bili mali "nemoj da piješ kafu, porašće ti rep"? Neće deci da poraste rep, ali će svakako kofein uticati na ubrzani rast otkucaja srca, pojačanog osećaja anksioznosti, poteškoća sa koncetracijom i probleme sa stomakom. Zato, izbegavajte da mlađoj deci dajete čak i poznatu "belu kafu" koja se pravi sa više mleka.

10. LJudi sa slabim želucem

Kofein može da izazove gastroezofagealnu refluksnu bolest. On zapravo podstiče da kiselina iz želuca dospe u jednjak. Savet stručnjaka ljudima koji imaju slab želudac jeste da najpre piju kafu bez koefina ili je potpuno izbace iz upotrebe.

(Mondo)

