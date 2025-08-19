Jednom prilikom je pričao o odnosu između Srba i Hrvata. Istakao je da odnosi između ove dve države nikada neće biti čisti, kao i da ih treba ograditi. 

- Stavio bih Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo - rekao je Vuk Kostić i nastavio:

- Mi smo najviše krivi koji smo kao uvek bili za to da svi Sloveni žive zajedno. Uvek hoćemo da se igramo. Hrvati kažu: "Skloni se", a mi kao hoćemo da se družimo. Ne može kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja  saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vekova, to je bio opšti haos - istakao je glumac svojevremeno za "Sputnjik". 

