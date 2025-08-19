DŽinovska ajkula sa ksantizmom je ulovljena tokom sportskog ribolova u Kostariki, što se smatra prvim ulovom te vrste.

Ajkula dugačka dva metra pokazala je ksantizam, retko stanje pigmentacije koje uzrokuje višak žutih ili zlatnih tonova na koži, krljuštima ili krznu životinja.

Iako je ksantizam primećen kod nekoliko vrsta riba, nikada ranije nije dokumentovan kod "hrskavičavih riba", grupe koja uključuje ajkule, raže i raže, na Karibima. Foto: Fejsbuk/Parismina Domus Dei

Pored ksantizma, ajkula je pokazala i albinizam, što je objasnilo njene upečatljive bele oči.

Tipično, ove ajkule imaju svetlo do tamnosmeđu kožu, što im pomaže da se uklope u grebene i kamenita staništa morskog dna gde provode većinu vremena loveći.

- Otkriće žute ajkule pokreće važna pitanja o genetici i prilagodljivosti ajkula - navodi se u studiji.

Da li je ovo jednokratna pojava ili bi mogla da signalizira novi genetski trend u lokalnoj populaciji?

Na osnovu veličine ajkule, istraživači sa Federalnog univerziteta u Rio Grandeu zaključili su da ova neobična pigmentacija izgleda nije uticala na njen opstanak.

Šta je ksantizam

Ksantizam se smatra izuzetno retkim u životinjskom carstvu. Zabeležen je kod nekoliko vrsta riba, gmizavaca i ptica, ali potvrđeni slučajevi ostaju ograničeni.

Kod slatkovodnih riba kao što su gupiji, ciklidi, pa čak i zlatne ribice, ovo stanje ponekad proizvodi upečatljive žute oblike.

Određene ptice, poput papagaja i kanarinaca, takođe su pokazale zlatno perje povezano sa ksantizmom, dok povremeni izveštaji kod gmizavaca opisuju neobično žute zmije ili guštere.

Pošto ova boja čini životinje vidljivijim, naučnici veruju da ksantizam često smanjuje stopu preživljavanja u divljini.

Šta je albinizam

Albinizam, iako malo poznatiji, takođe je neuobičajen i može predstavljati ozbiljne izazove za životinje koje ga razviju.

Odsustvo melanina rezultira bledom kožom, krljuštima ili krznom, zajedno sa belim ili crvenim očima. U divljini, ovaj nedostatak prirodne kamuflaže može učiniti albino životinje lakšim metama za predatore i manje efikasnim lovcima.

Ovo stanje takođe može povećati osetljivost na sunčevu svetlost i, u nekim slučajevima, smanjiti verovatnoću pronalaženja partnera.

Iz tog razloga, činjenica da je ajkula dojilja koja pokazuje i ksantizam i albinizam preživela do odraslog doba čini ovo otkriće posebno značajnim.

(Dejli mejl)

BONUS VIDEO: