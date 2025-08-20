Vanja Udovičić, jedan od naših najboljih vaterpolista, nosio je lasakvu titulu omiljenog sportiste mnogim mališanima u Srbiji, dok pripadnice lepšeg pola nisu mogle da odole njegovom šarmu. U bazenu je pokazivao neverovatne veštine, te je tokom karijere osvojio dve olimpijske medalje, a Svetsku ligu je osvajao šest puta.

Izabran je za najboljeg igrača sveta po izboru FINE i LEN magazina 2010. godine. Nakon završetka sportske karijere, bavio se politikom, a jedno vreme je bio ministar sporta i omladine.

Na rođenju imao sasvim drugo ime

Rodio se u mešovitom braku od oca italijansko-hrvatskog porekla Davora i majke Srpkinje, a kada se rodio 1982. godine, dobio je ime po dedi sa očeve strane, Franjo. Međutim, u toku odrastanja se susretao sa uvredama, pa je odlučio da svoje pravo ime promeni.

- Kad sam se rodio, 1982. godine, svi smo bili u ljubavi, a od 1989. braća su počela da se mrze. To mi nije jasno, jednako kao i to kako su se Srbija i Crna Gora odvojile, ako su u jednoj istoj porodici dva brata predstavljala različito. Jedan kao Srbin, drugi kao Crnogorac - pričao je svojevremeno Vanja Udovičić, prenosi Glossy, i dodao:

- Objasnite mi tu izopačenost. Zbog svog imena imao sam problema u školi. Zadirkivali su me, bilo je i fizičkih okršaja, posle čega su moji roditelji odlučili da me zaštite od svega. Tako sam na prelasku iz osnovne u srednju školu promenio ime - rekao je proslavljeni vaterpolista.

