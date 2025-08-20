Piletina je izuzetno popularno i relativno jeftino meso, što znači da se ponekad tretira raznim sredstvima kako bi zadržala izgled svežeg mesa. Prepoznati razliku nije lako.

- To je dosta teško vizuelno prepoznati. To će kupac prepoznati tek po ukusu kada je hrana gotova. Znam da je tada kasno, ali teško je kupcu to objasniti, bilo vizuelno bilo ovako, razgovorom. Ja kad vidim komad mesa mogu da dobijem sumnju, ali dok ja to ne primim u svoje ruke i detaljno pogledam, ne mogu to da raskrinkam. Kamoli kupac koji ne drži sveže meso svakog dana u svojim rukama - ispričao je znalac.

Kako biste barem delimično procenili kvalitet, potrebno je da prerežete komad mesa i osetiti njegov miris. Bez toga, ističe mesar, teško je doneti pouzdanu ocenu. Sve se na trgovini, najzad, svodi na poverenje. Foto: Printskrin/Jutjub/ Bokina kuhinja

Kako prepoznati piletinu koja nije baš sveža?

- Piletina brzo postane mlitava i mlohava, pojavljuje se sluz, a meso može da se nabora. Komadi prestaju da budu kompaktni, posebno ako su korišćene metode za produženje roka trajanja. Nisu ni sve vrste svinja ili pilića iste – kvalitet se primećuje i u mesu, zavisi od ishrane životinja.

Postoji razlika između domaće i industrijske (“brojler”) piletine. Najlakše ju je prepoznati po boji: brojler piletina je bela, dok je domaća žuta. Ipak, napominje mesar, i ovo nije potpuno pouzdan test – neki prodavači ponekad koriste boje za hranu kako bi brojler predstavili kao domaće pile.

Foto: Shutterstock

Termička obrada otkriva razlike

Razlike se ne mogu sakriti kada piletina krene u pripremu. Brojler piletina je tvrđa od domaće, sadrži manje masti i tečnosti koju ispušta tokom kuvanja ili pečenja. Moderni pilići često su tretirani antibioticima i tabletama pre klanja.

Posebnu pažnju valja obratiti na iznutrice, posebno na jetru, koja akumulira antibiotike i hormone. Upravo se iznutrice najčešće koriste u proizvodnji mesnih prerađevina, pa su potencijalno štetnije za ljudsku konzumaciju, piše "Večernji list".

BONUS VIDEO: