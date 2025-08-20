Kora od lubenica - obično je svi mi bacamo kada završimo sa slatkom unutrašnjosti.

Međutim, da li ste znali da se od nje može napraviti vrhunska poslastica, koja je pritom i zdrava - pravi pravcati džem koji je odličnog ukusa.

Lubenica blagotvorno utiče na zdravlje, posebno je dobra za srce. Beli deo kore od lubenice sadrži obilje vitamina "C" i "B", kao i citrulina - aminokiseline koja poboljšava cirkulaciju krvi. Možda nije najukusnija kada se jede sveža, ali zato kada se od nje napravi džem - postaje savršena poslastica.

Dovoljno je samo da očistite zeleni deo kore, iseckate ga na kockice i ubacite ga u blender, a sa njim i sok iz pola limuna, šećer (2,3 kašike ili više u zavisnosti od toga koliko želite da bude slatko) i jedan decilitar vode.

Smesu prokuvajte 30-ak minuta da voda ispari (ili više u zavisnosti od toga koliko želite da bude gusto - što manje kuvanja, više ostaje zdravih sastojaka). I prijatno vam bilo!