Ipak, taman kada su mnogi pomislili da čitava drama tu i ostaje, te da je između majke Vujadina Savića i Mirke sve u najboljem redu, neke izjave koje je glumica lično dala za medije ponovo su dovele u pitanje odnos snaje i svekrve.

Dok je Marina Rajević Savić uvek isticala kako se uopšte ne meša u odnos koji njen sin ima sa glumicom, čini se da je iz Mirkine perspektive to ipak nešto drugačije.

Kada je reč o odnosu koji ima sa Vujadinovim roditeljima, a naročito sa svekrvom, glumica je jednom prilikom bila izričita i pomalo je iznenadila deo javnosti. 

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

- Ukoliko dođemo do situacije da mi nešto smeta ili ne odgovara, a budući da sam uz njih odrasla jer sam deo te porodice od svoje 19. godine, onda im to uvek i kažem. Dušan i ja smo nekako sličniji, tako da slično funkcionišemo, dok sa Marinom imam situaciju da jedno misli, drugo se desi, treće razume, tako da sa njom nešto više moram da razgovaram nego sa Dušanom. Naravno, i oni imaju pravo da meni nešto kažu ako im smeta - iskrena je bila Mirka, prenosi Story. 

