Anja Mit nedavno je otkrila da čeka dečaka, a sada je na TikToku pokazala kako izgleda dok odbrojava dane do porođaja.

Na snimku je pozirala u uskoj roze haljini koja je isticala trudnički stomak i figuru. Pratioci su primetili da se gotovo uopšte nije ugojila, pa su komentarisali da osim stomaka nema većih promena u njenom izgledu.

Foto: TikTok printskrin/anjamittt

 

Vest o trudnoći glumica je podelila pre nekoliko nedelja, što je izazvalo oduševljenje među fanovima, kolegama i prijateljima. Od tada redovno objavljuje sadržaj u kojem otkriva da vodi računa o sebi – mnogo šeta, pliva i trudi se da neguje telo i duh pozitivnom energijom.

Foto: TikTok printskrin/anjamittt

 

Nakon razvoda od pilota Ognjena Vesića, Anja je uplovila u vezu sa poznatim košarkašem Vladimirom Petrovićem, koji je 15 godina stariji od nje. Isprva je želela da identitet partnera zadrži u tajnosti, ali ubrzo se saznalo da je upravo on čovek sa kojim deli najveću sreću – dolazak sina.

Po reakcijama njenih pratilaca jasno je da trudnoća Anji prija, a mnogi smatraju da nikad nije izgledala bolje. 

(Kurir)

