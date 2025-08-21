Nakon što je snimio i objavio dokumentarni film ,,Život i scena", Dragani je ustupio deo materijala koji je godinama skupljao i snimao za ono iza scene što niko nije imao prilike da vidi.

- Dragani sam dao neke snimke koje sam ljubomorno čuvao. Čak i snimak kada je prvi put došla kod mene u salu na vežbanje. Dao sam joj nešto jako vredno, to nema cenu, ali dao sam joj od srca, jer ona to zaslužuje. Ona je mene zadužila, ja sam moj film radio sa ljubavlju i on nije samo o meni, nego o tom vremenu i drago mi je što tu emociju sada i neke druge generacije mogu da osete - započinje Đogani, pa otkrio da mu neki kolege nisu dali dozvolu, dok se neki nisu ni javili: 

- Glupo je da ih navodim, ima ih dosta. Ne samo što nisu dali dozvolu, nego se nisu ni javili. Kada sam pravio film zvao sam Draganu da mi da intervju i ona je to uradila, zato sam ja njoj uzvratio i dao joj materijal koji sam svojevremeno snimao. Recimo, Brena se nije ni javila. Kontaktirao sam je preko njenih menadžera, a ona se nije ni odazvala, nije čak ni odgovorila - tvrdi Đogani i dodaje:

- Brena je uvek imala distancu prema meni. Ja sam jednom pričao o "Grandu" i mislim da se ona naljutila, jer sam ja rekao da se nije pojavila nijedna velika zvezda, a to je ono vreme kada su u "Grandu" najveće zvezde bili Dado Polumenta, Boban Rajović, Olja Karleuša - rekao je Đole za "Svet". 

