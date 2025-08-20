Keba je u takmičenje došao kao gostujući član žiriji na mesto Ane Bekute, a o njegovom sukobu sa Cecom nije se znalo više detalja.

Kako pišu domaći mediji, Keba je po estradnim krugovima pričao kako je on zaslužan za Cecin uspeh, jer je pristao da snimi duet sa njom "U snu ljubim medna usta" kada je ona bila na početku karijere.

Ono što joj je zamerio jeste što ga nikada nije pozvala da gostuje na njenim koncertima. Foto: ATA images / A.Anhel

Saša Popović je prvi otkrio istinu o njihovom sukobu kada je rekao Ceci da Keba priča kolegama kako je on zaslužan za njenu veliku karijeru.

- Keba mi je rekao kako si ga ti, Ceco, molila da snimite duet da ti pomogne da napraviš karijeru. Kaže bilo mu je drago da si nakon te pesme napravila karijeru - rekao je Saša, a Ceca je objasnila šta se tačno desilo.

- Naravno da nije bilo tako. Keba je imao tada tu pesmu i ponudio mi ju je. Ja sam bila devojčurak, to je 1990. godina. Snimili smo pesmu, i ta pesma se i dan-danas peva i zaista je lepa. Ali šta da radimo? Ako je Keba tako rekao, oprostiću mu demenciju - objasnila je Ceca. Foto: ATA images

Međutim, prava istina je da je Keba bio ljut jer ga Ceca nije zvala ni na jedan svoj koncert da bude gost, te da zajedno otpevaju tu pesmu.

- Keba sve pamti. Ne zaboravlja ko je njemu sve pomogao u karijeri, ali ni kome je on sve pomogao. On se sa Cecom bukvalno nijednom nije sreo poslednjih 20 godina, tako da nisu mogli ni da pričaju o tome. Sada su se prvi put videli u Zvezdama Granda i sada su opet u prijateljskim odnosima, pa će verovatno tu pesmu da snime ponovo sada kada je Ceca rešila da prepeva svoje stare hitove, tako da Keba više nema razloga da bude ljut na nju, a nije isključeno i da ga sada pozove da bude njen gost na Ušću 3 koje uveliko planira - otkriva izvor za "Star".

