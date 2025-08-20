Glumica Iskra Brajović, ćerka legendarnog Voje Brajovića, u oktobru prošle godine postala je majka po drugi put, kada je na svet donela dečaka Arona. Sreću zbog prinove ubrzo su pratile i majčinske brige – a Iskra je sada na društvenim mrežama otvoreno progovorila o izazovima dojenja i mastitisu, problemu sa kojim se suočava veliki broj žena.

Na fotografijama koje je podelila, Iskra je pokazala kako izgleda njena svakodnevna borba – preko grudi stavila je listove kupusa, prirodni lek protiv zapaljenja. Foto: Instagram printskrin/iskrabrajovic

- Dok druge žene poziraju u bikinijima, moj bikini je - kupus. Šalu na stranu, smatram da je ovo tema koju je potrebno pominjati. Dojenje. Trenutno se Aron oporavlja od rotavirusa, iako vakcinisan, šest dana borbe s krvavim stolicama, Institutom za majku i dete i ostalim ustanovama, sto i jednim pregledom...i šta meni kao majci dođe tad nego da se ugušim od stresa. I umesto da se ugušim, ja dobijem mastitis. Jer naše telo oseća svaki naš titraj, i reaguje. Srećom, posle iskustva sa Ines, znam kad je vreme za pomoć medicinske sestre oko izmuzanja, (juče smo imale "seansu") i naredne 2 nedelje ću biti na antibiotiku i kupusu. I neću odustati od dojenja – napisala je glumica.

Iskra je naglasila koliko je majčino mleko važno za jačanje imuniteta:

– Jer zbog te iste rote bi, da nije dojenja, Ines završila na lečenju u bolnici gde sam ja potpisala da je na sopstvenu odgovornost vodim kući. I izlečila sam je dojenjem. Tako i Aron, sa 10,5 meseci, uz raznovrsnu hranu kakva sleduje bebama njegovog uzrasta, sisa i dalje, jer mu je to poboljšanje imuniteta. Ali da se ne obeshrabre žene kod prvog zapušenog kanala, i odustanu, zato sam ovo slikala. Sa Ines sam bar tri puta u 2 godine prošla kroz ovo. Sa Aronom je ovo prvi put ovako snažno, a dva zapušenja sam imala ranije. I nastavljamo dalje. Strpljivo. Jer je bebi majčino mleko neopisivo važno. Vredno svake suze koju pustim od bola. Svakog leka, obloga, svakog buđenja kako bih se izmlazala pre podoja, svakog trenutka odvojenog da svoje telo dovedem u red za svoju bebu. Tako da mame, samo hrabro, u istom smo sosu i mi koji stavljamo samo neke kul slike po instagramu. I guramo dalje. Za naše bebice - napisala je glumica.

Kako je Aron dobio ime

Glumica je otkrila i kako su ona i njena ćerka Ines odabrale ime za mališana.

– Još dok je bio zrno graška, Ines je odlučila da će njen brat nositi ime Aron. Nije znala da li će biti dečak ili devojčica, ali ona je to ime poželela. Zašto baš Aron? Zato što je to Mojsijev brat, učili smo iz veronauke, a gledali smo i film „Princ Egipta“. Kasnije sam zavolela to ime i njegovo značenje. Od ovog malog Arona se ne očekuje da razdvaja mora – dovoljno je čudo on sam po sebi – napisala je Iskra.

LJubav i pomirenje sa suprugom

Podsetimo, Iskra se pre četiri godine rastala od supruga Siniše, ali su se oda pomirili. Kako sama kaže, pomirenje je došlo „nakon polaganja ispita zrelosti“.

– Od početka smo tim u vaspitanju Ines. Čak i kad se ljudi u svemu ne slažu, pred detetom su majka i otac jedno biće, i to tako mora da bude. Nevezano od toga da li nečiji mama i tata žive pod istim krovom ili ne, da li se vole ili ne. Ines je prirodno više vezana za mene, u jednom periodu, koji je trajao skoro tri godine, mi smo živele same, dok smo Siniša i ja polagali neke ispite zrelosti sami kod sebe, i tada se vezala za mene – rekla je Iskra, pa je dodala: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– Sada bez obzira na širok spektar ljudi i dece koji je okružuju, ona radije bira da provodi vreme sa mnom. A meni to ne smeta, jer će, dok trepnem, doći dan kada neću moći ni u letu da je poljubim, zato sad uživam u svakoj nežnosti.

(Kurir)

BONUS VIDEO: