Hrvatski film "Bog neće pomoći" rediteljke Hane Jušić je prikazan na Sarajevo film festivalu, čiji je glavni sponzor UNIQA. Zanimljivo je da se zbog ovog ostvarenja u Sarajevu čula srpska pesma "Tamo daleko". Naravno, ovog puta sa izmenjenim tekstom, bez pominjanja Srba i kralja, uz deo na španskom jeziku.

Film je nedavno prikazan na 78. Međunarodnom filmskom festivalu u Lokarnu. Glavne glumice Čileanka Manuela Martelji i Ana Marija Veselčić iz Hrvatske osvojile su tamo nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje u glavnom takmičarskom programu. Film Hane Jušić privukao je, nakon svetske premijere u Lokarnu, pažnju brojnih svetskih medija, o njemu su pisali najistaknutiji filmski časopisi i portali kao što su Varajeti i Sine Evropa.

Radnja filma "Bog neće pomoći" smeštena je na početak 20. veka, u dalmatinsko zaleđe, gde žena iz Čilea po imenu Tereza stiže u izolovanu pastirsku zajednicu. Ona tvrdi da je udovica brata seoskog starešine, koji je poginuo u rudarskoj nesreći. Tamo je prva dočeka starešinina mlađa sestra (Ana Marija Veselčić), a iako njen dolazak poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, Tereza donese i slobodu. Foto: Jutjub printskrin/Sarajevo Film Festival

- Čini mi se da su ideje i emocije koje sam htela da prenesem zaista i došle do publike i veoma mi je drago zbog toga - izjavila je Jušićeva, kojoj je "Bog neće pomoći" drugi dugometražni igrani film. NJen debitantski film "Ne gledaj mi u pijat (tanjir)" imao je svetsku premijeru u Veneciji, nakon čega je prikazan na više od stotinu festivala i nagrađen s više od trideset filmskih priznanja.

Uz Manuelu Martelji i Anu Mariju Veselčić, u filmu glume i naš glumac i profesor Filip Đurić, Mauro Ercegović Gracin, Nikša Butijer, Tina Orlandini, Ivan Skoko, Bogdan Farkaš i Vinko Kraljević.

Na Sarajevo film festivalu danas nas očekuje premijera debitantskog ostvarenja Vladimira Tagića "Jugo florida", u kom glavne uloge tumače Andrija Kuzmanović i Nikola Pejaković. Foto: Jutjub printskrin/Sarajevo Film Festival

Kako je nastala pesma "Tamo daleko" i gde se izvodila

Stela Franklin, australijska književnica, koja je 1917. stupila u Bolnicu žena Škotske na Solunskom frontu, piše da "Srbi stalno pevaju 'Tamo daleko', tužnu pesmu o selu, devojci, o zemlji...". Veruje se da je ona tada i nastala. U arhivi NJujorka nedavno je pronađen zvučni snimak sahrane Nikole Tesle iz 1943. Nad mrtvim Teslom svirao je njegov prijatelj, violinista Zlatko Baloković, tada jedan od najvećih virtuoza na svetu, i to po Teslinoj želji - prvo Šubertovu kompoziciju "Ave Marija", a onda pesmu "Tamo daleko".

Kako se "Tamo daleko" izvodila na Solunskom frontu

Tamo daleko, gde cveta limun žut,



Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.Tamo daleko, daleko od mora,Tamo je selo moje, tamo je Srbija.Tamo gde Drina uništen kvasi gaj,Tamo su moji dvori i mili zavičaj...

