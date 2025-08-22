Aleks je Amerikanac koji je prošlog leta nakon godinu dana života u Beogradu sa suprugom Srpkinjom, njihovim troje dece i tazbinom progovorio o kulturološkim razlikama. U braku su više od pet godina, a nakon što je iskusio noćni život u NJujorku i Los Anđelesu, odlučio je da se preseli kod ženine porodice u beogradskom naselju. Za Ameriku ga i dalje vezuje posao, koji obavlja od kuće.

- Uvek su (tast i tašta) na mojoj strani. Možda zato što ne pričam dovoljno srpski, a moja tašta ne govori engleski. Nikada se nismo posvađali. Ne znam da li je to zbog toga što im se sviđam ili zato što ne možemo baš da komuniciramo, ali mnogo je volim. Oba moja brata imaju priče o komplikovanim odnosima sa tazbinom, ja ih nemam. Kod mene je sve obrnuto – doživeo sam samo ljubav i podršku i mnogo sam zahvalan na tome - ispričao je Aleks.

Razlike u odgajanju dece u Srbiji i Americi

Kao glavnu razliku između odgajanja dece u Americi i Srbiji, Aleks navodi parkove i način na koji deca provode vreme.

- Ovde kada odeš u park, on je uvek pun dece. U Americi nije tako. LJudi tamo teže da imaju svoju kuću, dvorište i privatno igralište. Kada smo posetili moju majku koja živi u prigradskom naselju sa lepim kućama i igralištima, videli smo da se deca uopšte ne igraju u njima. Kada prođeš kroz to naselje, komšije te pozivaju da dođeš kod njih, da se deca igraju zajedno. Niko ne želi da izađe iz svoje kuće. Dok u Srbiji, gde su dvorišta manja i prostor ograničen, svi izlaze u park. Tamo uvek ima nekoga – to u Americi ne viđaš - objašnjava on.

Aleksu se posebno dopala jedna scena iz beogradskog parka: penzioneri koji sede na klupi i posmatraju decu.

Iskustva tokom kovida

Aleks se prisetio i perioda pandemije, kada je supruga bila trudna:

- Kada je moja žena bila trudna, nikada nije čekala u redu. LJudi su je uvek puštali preko reda. U Americi to ne postoji – tamo bi trudnica čekala kao i svi ostali. To me je baš iznenadilo.

Vrtići u Srbiji i Americi

NJegovo najstarije dete je tada imalo šest godina i išlo je u vrtić. Aleks kaže da je i tu primetio veliku razliku:

- U Srbiji vaspitači vole svoj posao, ne rade ga zbog novca, već zato što vole decu. Ovde dobijam fotografije i video-snimke sa izleta, a vidim i kako grle i ljube decu, pokazuju im ljubav. U Americi je to nezamislivo – tamo ne smeš da zagrliš dete jer bi odmah neko mogao pogrešno da protumači i prijavi.

Životne prilike u Americi i Srbiji

Aleks smatra da je NJujork grad sa najviše mogućnosti, ali ne i za svakoga:

- U NJujorku se u vozu na jednoj strani sedi beskućnik, a na drugoj milioner. Svi su tamo. Ako želiš prilike – to je najbolje mesto. Ali ako ideš samo da bi se družio, nećeš biti srećan. Ja sam primer – dok sam radio u svom baru upoznao sam suprugu koja je bila konobarica, a jednog od najvažnijih poslovnih saradnika upoznao sam kao mušteriju. To je NJujork.

Ipak, dodaje da i u Srbiji možeš da pronađeš prilike, ali ih moraš sam stvarati.

Tempo života – Amerika vs. Srbija

Kao glavnu razliku Aleks navodi tempo života.

- U Americi moraš stalno da radiš, da budeš produktivan, da bi plaćao račune i kiriju. U Srbiji je drugačije – ovde mogu da usporim. Budim se, pijem kafu na terasi i dišem. To nema cenu - kaže on.

Ipak, priznaje da u Srbiji ima poteškoća da pronađe produktivne i pouzdane ljude za poslove.

Privatnost i porodični život

Ono što mu je posebno bilo čudno jeste odnos prema privatnosti.

- Mi Amerikanci volimo privatnost. Ovde toga nema – ženini rođaci dođu kad god požele, bez najave. To je lepo, ali za nekoga ko dolazi iz drugačije kulture može biti teško. Rekao sam ženi: ‘Nije da ne volim tvoju porodicu, oni su divni i mnogo čine za našu decu, ali jedina osoba sa kojom želim da živim si ti.

Ipak, naglašava i prednosti zajedničkog života:

- Kada imaš kuću i porodicu, troškovi su manji. Ako u Srbiji ne uspeš u nečemu, znaš da uvek imaš gde da se vratiš. Čak i ako sve propadne, možeš krenuti iz početka. To je zapravo neka vrsta ‘američkog sna’ u Srbiji.

Šta mu nedostaje iz Amerike

Aleks priznaje da mu u Srbiji najviše nedostaju barovi.

- Postoji nešto posebno u američkom baru – sedneš za šank, pričaš sa šankerom ili sa strancima. To je mesto socijalizacije. Ovde toga nema – u kafani sediš za stolom, piješ pivo, ali nije isto. Ne kažem da nema barova, ali u predgrađu ih nema baš mnogo. Ta atmosfera mi nedostaje.

