Pastorak naslednika norveškog prestola optužen je po 32 tačke optužnice. To znači da bi Marijus Borg Hejbi mogao da završi iza rešetaka i tamo provede dugih 10 godina. Međutim, istraga je uverena da je ovo samo početak. Slučaj do sada uključuje sedam ženskih imena, a ukupno ima šesnaest žrtava. I, očigledno, to nije granica. Istraga će se nastaviti. A evo detalja slučaja:

Norveška TV zvezda Lini Majster pozvana je u policijsku stanicu i znala je zašto: već neko vreme je bila u bliskom kontaktu sa Marijusom. Lini je bila spremna da priča o tome kako su zajedno išli u klubove i možda nešto o Marijusovom karakteru i navikama... Ali u stanici su joj odmah jasno stavili do znanja da ona nije svedok. Navodno, ona je takođe bila žrtva.

- Bilo je kao ružan san - rekla je Lini.

Kada joj je prikazan snimak sa Marijusovog telefona, Lini se osećala nelagodno. Ispostavilo se da je pastorak prestolonaslednika fotografisao i video snimao dok je ona čvrsto spavala. Ili bolje rečeno, dok je bila bez svesti...

Stotine video fajlova sa sličnim snimcima pronađeno je na Marijusovom ličnom telefonu i laptopu. Devojke su se pojavljivale svuda. Marijus je snimanje pratio smehom i ponižavajućim komentarima. TV zvezda Lini je priznala da je plakala u policijskoj stanici. Nije mogla da veruje da je ovaj momak sposoban za tako nešto. Jedva se sećala susreta kada je snimana - u nekom trenutku se isključila, onesvestila. A kasnije se ispostavilo da joj je to onesvešćivanje potpomognuto. Nešto je očigledno dodato u Lininu čašu.

Nije samo devojka bila zbunjena, već cela Norveška. Ovaj plavokosi dečko, koga je kraljevska porodica prihvatila kao jednog od svojih (prestolonaslednik je usvojio Marijusa nakon što se oženio njegovom majkom 2001. godine), krio je mnoge mračne tajne. A nekoliko devojaka ga je direktno optužilo za upotrebu sile.

Ko je Marijus Borg Hoibi

Marijus Borg Hoibi je sin prestolonaslednice Mete-Marit, koja ga je imala pre nego što je upoznala prestolonaslednika Hokona. Marijus je rođen 13. januara 1997. godine i sin je Martina Borga. Dečakovi roditelji nikada nisu bili u braku, ali su bili u vezi. Martin Borg nije izrazio želju da odgaja Marijusa, njegovo zanimanje nije bilo navedeno, a Martin Borg je imao nekoliko problema sa zakonom. NJegovo dete je odraslo u palati kada je njegova majka postala žena prestolonaslednika. Hojbijeva polusestra je buduća kraljica Norveške.

Marijusov prvi napad se navodno dogodio u noći 8. oktobra 2023. Prema pisanju lista Lofotposten, samo nekoliko sati ranije, Marijus i njegov očuh, prestolonaslednik, fotografisani su zajedno u baru. Jednostavno su otišli ​​tamo da sednu i niko nije znao šta će se desiti. Navodno je u nekom trenutku Hokon otišao, ostavljajući svog pastorka.

Državni tužilac Sturla Henriksbe rekao je da je žena, koja je imala oko dvadeset godina, te večeri bila sa Marijusom (nije poznato da li je prestolonaslednik Hokon bio prisutan). A onda... nešto je pošlo po zlu.

Foto: Profimedia

U slučaju ima 32 epizoda, jer je Marijus optužen za: nasilje nad devojkama; pretnja ubistvom dvadesetogodišnjem muškarcu; dve epizode ​​nasilja nad bivšom devojkom - oštećenje njenog stana i grubo ponašanje; pretnja istoj ženi telefonom; kršenje zabrane kontakta sa njom; upotreba kokaina u noći 4. avgusta 2024. godine; sumnja na krađu skutera.

Marijus je optužen i da je pretio devojkama kako će im se osvetiti, a čitavo to vreme ih je nezakonito snimao i pratio.

Sada istraga pokušava da utvrdi imena svih žena čija su se lica pojavila na telefonu „norveškog čudovišta“ – tako ga naziva lokalna štampa.

- Bilo me je lako prepoznati - kaže Lini - ali tamo ima mnogo žena... I bile su potpuno bespomoćne pred tim čovekom koji je pastorak prestolonaslednika.

Advokati dvadesetosmogodišnjaka, Elen Holager Andenes i Petar Sekulić, više puta su izjavili da Marijus Borg negira krivicu po najtežim optužbama.

Izgleda da je Marijus zaista bio siguran da stvari neće otići tako daleko. Više puta se hvalio da „može sve“, a njegova majka, prestolonaslednica Mete-Marit, jednom je pokušala da pomogne sinu. Kada je obaveštena o predstojećem pretresu njegove kuće, brzo je poslala slugu tamo da očisti sve tragove. I da nešto konfiskuje? Možda. Međutim, palata više voli da ne govori o ovom malom incidentu.

U noći 24. marta prošle godine, Marijus je navodno prvo počinio „nesmotrene radnje“ prema svojoj tadašnjoj devojci Nori Hokland u noćnom klubu Majkls u zapadnom Oslu. Samo nekoliko sati kasnije, ujutru, Marijus je digao ruku na drugu ženu, u stanu, takođe u Oslu.

- Bio je potpuno van sebe - kažu advokati devojaka.

Rebeka je devojka koja je ostavila Marijusa

Nora Hokland, čije se ime pojavljuje u slučaju, svedočila je protiv Marijusa dva puta. Detaljno je opisala kako se on ponašao prema njoj, a sve to je pažljivo odraženo u optužnici od šest stranica.

A u avgustu 2024. godine, još jedna Norvežanka, Rebeka Helberg, trpela je nasilje od pastorka prestolonaslednika. Devojka je neko vreme izlazila sa Marijusom, ali je onda odlučila da ga ostavi. Prema Rebekininim rečima, nije mogla da podnese Marijusove ludorije - zlostavljao ju je, a zatim gubio kontrolu nad sobom.

Upravo su Rebekini postupci izazvali najveći talas besa kod Marijusa - uništio joj je stan i tek nakon toga je uhapšen. Tada je Norveška saznala detalje o životu pastorka prestolonaslednika. A sa njom i ceo svet.

Kako je palata reagovala?

Norveška kraljevska porodica je izdala zvanično saopštenje:

- Slučaj se rešava u okviru pravnog sistema i prati uobičajene procedure. Nemamo šta više da dodamo.

Palata je oprezna, jer je slučaj već dobio veliku pažnju. Naravno, kraljevska porodica nije direktno povezana sa njim – Marijus nije predstavnik dinastije, nema nikakve titule, nema nikakva odlikovanja… Ali njegova majka je prestolonaslednica. Buduća kraljica Norveške. Tako da će mrlja na ugledu kraljevske kuće ipak biti značajna.

- Da li je zaista vredelo insistirati na ženidbi sa ovom ženom? - pitaju sada norveški novinari.

Princ Hokon je jednom postavio uslov porodici: ili da mu dozvole da se oženi Mete-Marit, ili se odriče prestola.

To je bilo izuzetno nepravedno prema njegovoj porodici - prestolonaslednik Hokon je veoma dobro znao da bi njegova abdikacija mogla da izazove veliku ustavnu krizu, pošto vladajući kralj nije imao drugih sinova. Pod njegovim pritiskom, kralj Harald V i kraljica su bili primorani da popuste. Porodica je pokušala da srdačno dočeka svoju snaju, a za venčanje je novopečena prestolonaslednica dobila dijamantsku tijaru od svog tasta. Nezakonitog sina je usvojio prestolonaslednik, a oni su pokušali da Marijusu pruže pristojno vaspitanje i obrazovanje.

I onda se sve ovo dogodilo.

Navodno je prestolonaslednica Mete-Marit bila veoma uznemirena događajima, a norveška štampa bliska kraljevskoj porodici navodi da je patila od zdravstvenih problema.

- Ne marimo za Mete-Maritine suze - ljutito pišu novinari jednog poznatog norveškog tabloida:

- Ovo se radi da bi se javnost sažalila. Ali činjenica je da je u kraljevskoj palati odgajeno čudovište. I mi nećemo zažmuriti na ovo.

