Luka Dončić je jedan od najtalentovanijih u savremenoj košarci. NJegova profesionalna karijera počela je u Real Madridu, gde je stekao međunarodnu slavu pre nego što je 2018. godine prešao u NBA ligu.

Od tada je postao ključni igrač Mavsa, pet puta biran za NBA All-Star-a i pet puta u All-NBA First Team. NJegova sposobnost da dominira na terenu i stvara neverovatne trenutke učinila ga je jednim od najuzbudljivijih mladih talenata u ligi. Foto: Profimedia

Osim zbog svog profesionalnog života Luka je često u centru pažnje javnosti i zbog svog privatnog života, koji se godinama trudio da sakrije od očiju javnosti.

I kao što smo mnogo puta čuli da se kaže, iza svakog uspešnog sportiste stoji podrška voljene osobe. U slučaju Luke Dončića, ta osoba je Anamarija Goltes, njegova partnerka i buduća supruga.

Kako su se upoznali?

Luka i Anamarija upoznali su se kad su imali samo 12 godina tokom leta u Hrvatskoj. Iako su tada bili deca, njihovo prijateljstvo je brzo preraslo u nešto dublje. Anamarija je u jednom intervjuu iz 2020. godine otkrila da su još uvek u kontaktu sa istim prijateljima iz tog perioda, što govori o dubokom i trajanom prijateljstvu koje je kasnije preraslo u ljubav.

Od tinejdžerske ljubavi do roditeljstva

NJihova veza postala je ozbiljna 2016. godine, kada su počeli da izlaze. Tokom godina, Anamarija je bila uz Luke u svim važnim trenucima njegove karijere, pružajući mu stabilnost i ljubav. Iako je njena početna strast bila ples, Anamarija je tokom vremena razvila karijeru u modelingu i postala influenserka, deleći savete o zdravlju, ishrani i vežbanju.

Par je 7. jula 2023. godine odlučio da svoju ljubav kruniše veridbom na romantičnom mestu – jezeru Bled u Sloveniji. Ovaj trenutak je bio posebno emotivan, a verenički prsten koji je Luka izabrao za Anamariju bio je simbol njihove dugogodišnje veze.

U decembru 2023. godine, par je dočekao svoju ćerku Gabrijelu, čime je njihova sreća postala potpuna. Žive zajedno u Dalasu sa svojim tri psa: Hugom, Lukom i Giom, i često dele srećne trenutke sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Više od partnerke

Anamarija Goltes, rođena 30. aprila 1998. godine u LJubljani, Slovenija, je model, preduzetnica i influenserka. Studirala je ekonomiju na Univerzitetu u LJubljani, ali je njena strast prema plesu i modi ubrzo prevladala.

Nakon što je započela svoju karijeru u modelingu 2017. godine, preselila se u Sjedinjene Američke Države kako bi nastavila svoju profesionalnu karijeru. Danas je poznata po svom zdravom načinu života, vežbama i savetima o ishrani koje deli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Iako je njena početna strast bila ples, Anamarija je tokom vremena razvila karijeru u modelingu i postala influenserka, deleći savete o zdravlju, ishrani i vežbanju. NJena posvećenost porodici i partneru, kao i njen profesionalni uspeh, čine je inspiracijom mnogim mladim ženama širom sveta.

Luka i Anamarija danas

Danas, Luka Dončić i Anamarija Goltes čine jedan od najlepših i najstabilnijih parova u svetu sporta i zabave. NJihova ljubavna priča, koja je počela u detinjstvu, sada je odrasla u snažnu i podržavajuću vezu koja traje. Zajedno su prošli kroz mnoge izazove, ali su uvek ostali uzajamno posvećeni jedno drugom.

Dok Luka nastavlja da briljira na košarkaškom terenu, Anamarija je uz njega, pružajući mu ljubav, podršku i stabilnost. NJihova priča je dokaz da prava ljubav može da izdrži test vremena i da je moguće izgraditi uspešan život zajedno, kako u profesionalnom, tako i u ličnom smislu.

