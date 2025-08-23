Crnogorski glumac Pavle Popović koji je simpatije publike pobrao ulogom u popularnoj seriji "Igra sudbine" oženio se koleginicom Unom Lučić, koju je javnost zavolela u seriji "Dug moru".

Lepa Una plenila je u beloj dugoj venčanici golih ramena, a kosu je ležerno pustila dok su je krasili beli biseri. Glumac je za jedan od najlepših dana u njihovim životima odabrao bež odelo sa crnim detaljima, a svoj stajling upotpunio je leptir mašom u istom dezenu.

Kadrove sa venčanja Una je podelila na svom Instagram profilu, a njihovi široki osmesi i zabavni ples govore koliko su srećni i ispunjeni. Nakon što su sklopili građansko venčanje, okupljeni su ih obasuli konfetama, a ubrzo je usledio i strastveni poljubac.

