Crnogorski glumac Pavle Popović koji je simpatije publike pobrao ulogom u popularnoj seriji "Igra sudbine" oženio se koleginicom Unom Lučić, koju je javnost zavolela u seriji "Dug moru". 

Foto: Instagram printskrin/unalucic

 

 

Lepa Una plenila je u beloj dugoj venčanici golih ramena, a kosu je ležerno pustila dok su je krasili beli biseri. Glumac je za jedan od najlepših dana u njihovim životima odabrao bež odelo sa crnim detaljima, a svoj stajling upotpunio je leptir mašom u istom dezenu. 

Foto: Instagram printskrin/unalucic

Foto: Instagram printskrin/unalucic

Foto: Instagram printskrin/unalucic

Foto: Instagram printskrin/unalucic

Kadrove sa venčanja Una je podelila na svom Instagram profilu, a njihovi široki osmesi i zabavni ples govore koliko su srećni i ispunjeni. Nakon što su sklopili građansko venčanje, okupljeni su ih obasuli konfetama, a ubrzo je usledio i strastveni poljubac. 

(Kurir)

