Svaki organizam ima svoj biološki sat, te na osnovu toga se određuje budno stanje, kao i vreme za san.

Smatra se da buđenje u toku noći može da ukaže na postojanje određenog zdravstvenog problema i da u zavisnosti od perioda u kojem se budite, može da se utvrdi o kom organu je reč.

Stoga, buđenje u isto vreme svakog dana (ili skoro svakog dana) može da bude poruka da jedan od naših organa pokušava da privuče našu pažnju. Osim toga, buđenje u toku noći često je povezano i sa emocionalnim problemima. Foto: Profimedia

Teško zaspite između 21:00 i 23:00

Ako često imate problem da zaspite u periodu od 21 sat pa sve do 23 sata, moguće je da imate oslabljen imuni sistem, probleme sa metabolizmom ili nadbubrežnim žlezdama. Problemi sa uspavljivanjem takođe mogu da budu povezani sa stresom. Vežbe opuštanja neposredno pre spavanja pomoći će vam da lakše utonete u san.

Foto: Profimedia

Često se budite se između 23:00 i 1:00 ujutru

Ovo je period aktivnosti žučne kese. Dakle, ako se probudite u ovo vreme, to može da ukazuje da vam žučna kesa ne radi kako treba. U takvoj situaciji vredi razmisliti o promeni ishrane i odustajanju od nezdravih masti.

Budite se između 1:00 i 3:00

Buđenje između 1 sat i 3 sata ujutru može da ukazuje na probleme sa jetrom. Slično kao i u prethodnom slučaju, treba da obratite pažnju na ishranu i detoksikaciju. Foto: Profimedia

Budite se između 3:00 i 5:00

Često buđenje u ovom periodu može da bude povezano sa problemima debelog creva, zbog čega mnogi započinju dan odlaskom u toalet.

Emocionalno, ovo vreme je povezano sa nestrpljenjem, osećajem stagnacije i nelagodnosti povezanom sa ograničenim mogućnostima za lični razvoj.

(Najžena)

