Na ostrvu Sir Bani Jas, blizu Abu Dabija, arheolozi su pronašli jedinstvenu gipsanu ploču staru oko 1.400 godina na kojoj je uklesan krst.

Ovo otkriće baca fokus na prisustvo cvetajuće hrišćanske zajednice u Persijskom zalivu tokom 7. i 8. veka nove ere, u periodu kada je ovo područje doživljavalo verske promene usled uspona i brzog širenja islama.

Redak simbol

Ploča prikazuje stepenasti piramidalni oblik koji podseća na Golgotu, mesto na kome hrišćani veruju da je Isus razapet, dok iz njene osnove niču listovi, element koji ukazuje na inkorporaciju lokalnih umetničkih motiva.

Rukovoditeljka iskopavanja Marija Gazevska, naglasila je da svaki detalj krsta "ugrađuje regionalne obrasce", pokazujući da hrišćanstvo ne samo što je postojalo, već je i cvetalo, prilagođavajući svoj oblik lokalnom okruženju. Foto: Abu Dhabi Media Office/Department of Culture and Tourism / screenshot

Ploča je duga oko 27 centimetara, široka 17 i debela dva centimetra. Stručnjaci procenjuju da se koristila tako što je bila postavljena na zid da bi vernici klečali ispred nje, prenosi "Euronews".

Arheološkinja Hager Al Menhali, koja je učestvovala u iskopavanjima, čak je na poleđini predmeta primetila jasno otisnut otisak prsta, verovatno zanatlije koji ju je napravio.

Manastir koji je procvetao u Zalivu

Ovo otkriće pronađeno je među ruševinama crkve i manastira, dokazujući da je na ovom ostrvu postojala napredna zajednica monaha i vernika. Građevine su bile solidno sagrađene od krečnjaka i korala, imale su rezervoare za vodu i prostrane prostorije, što ukazuje da stanovnici nisu živeli asketski, već su uživali u pristojan i organizovan svakodnevni život.

Indikacije upućuju na prisustvo monaha Istočne crkve, grane hrišćanstva koja se proširila od Bliskog istoka do Kine.

- Ovo otkriće pokazuje da ne govorimo samo o postojanju hrišćanskih naselja, već o zajednicama koje su procvetale - rekla je Gazevska.

Prošlost mirne koegzistencije

Kulturni značaj ovog otkrića naglasio je predsednik Odeljenja za kulturu i turizam Abu Dabija, Mohamed Halifa Al Mubarak, koji je nalaz opisao kao "snažan dokaz dubokih i trajnih vrednosti koegzistencije i otvorenosti ovog mesta".

Prema arheolozima, nisu pronađeni dokazi o nasilnom uništenju ili napuštanju. Zgrade su ostale čiste, bez ruševina ili urušavanja, što sugeriše da su stanovnici mogli da ih napuste svesno, možda s namerom da se vrate.

U 7. veku na Arapskom poluostrvu, hrišćanska zajednica na ostrvu Sir Bani Jas je živela u miru i harmoniji zajedno sa prvim muslimanskim zajednicama u tom području. Ovo pokazuje da su suživot i trgovinska razmena bili uobičajeni i svakodnevni na tom prostoru u tom vremenu.

Prisustvo hrišćanske zajednice na ostrvu Persijskog zaliva otkriva i kako je mreža Istočne crkve povezivala Arapsko poluostrvo sa Indijom i Azijom. Otkriće na Sir Bani Jasu dodaje se na druga slična otkrivena u poslednje vreme na ostrvima Emirata Um al-Kajvajn, kao i u regionima Kuvajta, Irana i Saudijske Arabije.

Iako tačan razlog propadanja naselja nije razjašnjen, a istraživači procenjuju da su unutrašnje podele Crkve, kao i nove verske i političke ravnoteže toga vremena, doprinele napuštanju ovog prostora.

Šta dalje?

Ploča sa krstom, keramika, stakleni predmeti i mala bočica pronađeni tokom iskopavanja biće dalje proučavani metodama poput radiokarbonskog datiranja. Cilj je da se nalazi uklope u buduću kulturnu rutu koja će istaći višeslojnu istoriju Emirata.

- Ovakva otkrića nas približavaju prošlosti i inspirišu buduće generacije da zagrle duh jedinstva i međusobnog poštovanja koji karakteriše naše društvo - naglasio je Al Mubarak.