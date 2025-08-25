Statua Isusa Hrista stoji na postolju, raširenih ruku i gleda ka površini vode, što simbolizuje pomirenje, nadu i vezu čoveka s morem.

Ideja za postavljanje statue potekla je od ronioca Duilija Markantea. Podignuta je u čast Darija Gonzatija, prijatelja Duilija Markantea i pionira ronjenja, koji je preminuo.

Projekat je realizovao vajar Gvido Galeti, a materijal od koga je statua napravljena je poseban – bronza dobijena topljenjem starih brodskih zvona, delova podmornica i drugih doniranih materijala.

Statua visoka dva i po metra postavljena je na morsko dno zaliva još 1954. godine, na južnoj strani Portofina. Ovo je jedno od najpoznatijih mesta za ronjenje u celom području. Statua nije na velikoj dubini, zbog toga je posećuju ronioci, ljubitelji dubina i radoznali plivači.

