Marko Todorović proslavio se ulogom prijatelja Milana u čuvenoj "Žikinoj dinastiji".

I dok su generacije novogodišnje praznike provodili uz doskočice Žike i Milana, malo ko je znao da, poput svoje uloge i Marko Todorović ima ćerku jedinicu.

Naime, Svetlana-Lana Todorović nije krenula njegovim glumačkim putem, ali je kao diplomirani kostimograf ostala u branši. Osim u pozorištu, Lana radi i kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Foto: Prntskrin

O njenom privatnom životu se malo zna, ali poznato je da je pre nekoliko decenija sudbonosno "da" rekla tatinom mlađem kolegi, Zoranu Cvijanoviću.

Jednom prilikom Svetlana je govorila o svom suprugu.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Čudno je kada se radi sa mužem. Malo se brkaju lončići. Zorana nije teško obući. Sve što sam mu ponudila prihvatio je. Mada, bilo je teško naterati ga da se obrije i obuče sve elemente kostima na generalnim probama - rekla je Lana, piše "Storu"

Ipak, umetnički par se retko pojavljuje u javnosti, pa se njihove slike teško mogu naći.

BONUS VIDEO: