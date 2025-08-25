Marko Todorović proslavio se ulogom prijatelja Milana u čuvenoj "Žikinoj dinastiji".

I dok su generacije novogodišnje praznike provodili uz doskočice Žike i Milana, malo ko je znao da, poput svoje uloge i Marko Todorović ima ćerku jedinicu.

Naime, Svetlana-Lana Todorović nije krenula njegovim glumačkim putem, ali je kao diplomirani kostimograf ostala u branši. Osim u pozorištu, Lana radi i kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti.

Foto: Prntskrin

 

O njenom privatnom životu se malo zna, ali poznato je da je pre nekoliko decenija sudbonosno "da" rekla tatinom mlađem kolegi, Zoranu Cvijanoviću.

Jednom prilikom Svetlana je govorila o svom suprugu.

Pročitajte još

POTPUNO PRIRODNA Danijela Dimitrovska bez trunke šminke FOTO

POTPUNO PRIRODNA Danijela Dimitrovska bez trunke šminke FOTO

09:30

ŠTA ZVEZDE IMAJU OD ŠKOLE: Neke samo osam razreda osnovne

ŠTA ZVEZDE IMAJU OD ŠKOLE: Neke samo osam razreda osnovne

21:28

Dvadeset legendarnih REPLIKA Srećka Šojića

Dvadeset legendarnih REPLIKA Srećka Šojića

18:15

Umrla zvezda Sopranovih - njegov prijatelj saopštio tužnu vest

Umrla zvezda Sopranovih - njegov prijatelj saopštio tužnu vest

16:49

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

 

- Čudno je kada se radi sa mužem. Malo se brkaju lončići. Zorana nije teško obući. Sve što sam mu ponudila prihvatio je. Mada, bilo je teško naterati ga da se obrije i obuče sve elemente kostima na generalnim probama - rekla je Lana, piše "Storu"

Ipak, umetnički par se retko pojavljuje u javnosti, pa se njihove slike teško mogu naći.

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Sport

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Sport

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

BONUS VIDEO:

#Marko Todorović #glumac Marko Todorović #Marko Todorović ćerka #Zoran Cvijanović #VIP
Komentari 0
ПОПУСТИ НА РАЧУНИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕГИЈУ: Вучић саопштио важну меру за пензионера

POPUSTI NA RAČUNIMA ZA ELEKTRIČNU ENEGIJU: Vučić saopštio važnu meru za penzionera