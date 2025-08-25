Gigantske figure uklesane u pesak peruanske pustinje - Naska linije, vekovima su držale naučnike i ljubitelje misterija u neizvesnosti. Kako i zašto su stvoreni ovi monumentalni geoglifi, koji se u celini mogu videti samo iz vazduha? Misterija je sada na korak bliže rešenju, jer su japanski istraživači napravili šokantno otkriće uz pomoć veštačke inteligencije (AI).

Tim istraživača sa Univerziteta Iamagata, na čelu sa profesorom Masato Sakaijem, je rasporedio model veštačke inteligencije zasnovan na dubokom učenju koji je razvio IBM. Veštačka inteligencija je uspela da otkrije slabe obrasce na satelitskim snimcima koji su gotovo nevidljivi ljudskom oku i koje naučnici ranije nisu primetili.

Rezultat je šokirao sve

Za samo šest meseci, veštačka inteligencija je identifikovala 303 potpuno novih, do sada nepoznatih prizora u pustinji. Otkrića uključuju:

LJudske figure

Odsečene glave

Ptice

Mačke

Zmije

Najbizarniji nalaz je prikaz 22 metra dugog "kita ubice koji drži nož", što postavlja potpuno nova pitanja o mitologiji kreatora Naska linija.

Da li je tehnologija ključ rešenja

Ovo svetsko senzacionalno otkriće naglašava da veštačka inteligencija ima potencijal da revolucioniše arheologiju. AI može analizirati ogromne skupove podataka (kao što su satelitski snimci) mnogo brže i efikasnije od bilo kog ljudskog istraživačkog tima.

U slučaju Naska linija, to znači da uz pomoć tehnologije, poslednji delovi misterije mogu biti rešeni. Naučnici kažu da bi novootkrivene figure mogle da nam pomognu da bolje razumemo društvenu strukturu i ritualne običaje kulture Naska.

Ovo je ogroman skok na putu ka velikom otkriću. Istraživanje se nastavlja, i ko zna koje će još neverovatne tajne veštačka inteligencija otkriti ispod peska peruanske pustinje.

