Voditelj Žika Jakšić se prethodnih meseci povukao iz javnog života zbog zdravstvenih problema, a sada njegov kolega i producent emisije "Nikad nije kasno" otkriva u kakvom je stanju. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako kaže Ivan Vukićević Ivke, producent emisije, od jeseni ćemo imati "novog Žiku".

- Ono što sa sigurnošću mogu da kažem da će biti interesantno. Svaka sezona nosi neku svoju priču, suština naše emisije su učesnici koji donose životne priče i nove pesme. Imaćemo i novog Žiku, resetovanog sa novom energijom. Imaćemo i neke nove članove žirija koji nikada nisu bili kod nas, čemu se takođe radujem – rekao je Ivke. Foto: ATA images

Kako je dodao, Žika Jakšić će se pridružiti starom timu od septembra.

- To pitanje se nije ni postavljalo. Naravno da će Žika biti u novoj sezoni. Imamo novog Žiku, nasmejanog, staloženog, oporavljenog, dobrog kao što i jeste - zaključio je Ivke za Grand online.

