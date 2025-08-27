Glumica LJiljana Blagojević, omiljena među publikom zbog uloga koje su obeležile domaću kinematografiju, oglasila se na svom Instagram profilu povodom tužnog događaja koji ju je duboko potresao.

Naime, LJiljana je sa svojim pratiocima podelila da je izgubila dugogodišnju prijateljicu, osobu s kojom je po svemu sudeći proživela i radost i tugu, i koju je smatrala delom svoje porodice. Foto: D. Cvetanović

Glumica je objavila emotivne reči koje su rasplakale sve one koji je prate:

- Poslednji pozdrav dobroj duši i divnom čoveku. Na ovo putovanje ideš sama. Požurila si! Uvek ćemo te voleti divni prijatelju.

Ovim jednostavnim, ali bolnim rečima opisala je prazninu koju je smrt drage osobe ostavila u njenom životu.

Uz dirljive reči, LJiljana je objavila i niz fotografija na kojima se vidi bliskost i iskrena radost koju su delile. Nasmejana lica najbolje govore o prijateljstvu koje je trajalo godinama i koje će zauvek ostati u njenom sećanju.

Mnogi njeni pratioci ostavili su reči utehe i podrške, svesni kroz kakav emotivni gubitak prolazi. I kolege iz sveta glume i umetnosti pridružile su se izražavanju saučešća, naglašavajući da je LJiljana uvek bila osoba koja neguje prijateljstva i s ljubavlju čuva ljude oko sebe.

NJena objava odjeknula je snažno na društvenim mrežama, a prijateljica od koje se oprostila zauvek će ostati upisana u njenom srcu.

(Story)

BONUS VIDEO: