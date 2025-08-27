Da je ljubav između Gordane i Miroslava jaka potvrđuje činjenica da su uspeli da sačuvaju brak i pred svih glasina i nedaća, a pevač je jednom prilikom govorio i o razvodu do koga nikada nije došlo. Foto: ATA images/A. Ahel

- Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Gordani sam, kad smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: „Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni i tajnih fondova u kući„ - objasnio je pevač kroz smeh u emisiji "Male stvari", na televiziji Hajp, što jasno pokazuje da u njegovom životu nikada nije postojao neko zbog koga je planirao da ostavi suprugu. FOTO: ATA / Antonio Anhel

Legendarni pevač je i te kako svestan da je Gordana podnela mnogo toga kako bi njihov brak opstao, te da je pravila brojne kompromise.

- Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće, ispratiti nekog čoveka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost, okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama - priznao je Miroslav.

(Alo)