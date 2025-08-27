Gordan Kičić se oglasio povodom smrti svog oca, poznatog reditelja Branislava Kičića, koji je preminuo pre dva dana usled duge i teške bolesti.

Glumac je na društvenim mrežama objavio niz fotografija sa svojim pokojnim ocem i potresnim rečima se oprostio od njega.

Foto: Instagram printskrin/gordankicic

 

 

- Branislav Kičić 1947-2025 Otac, Tata - Tale. Hvala ti na filmovima, muzici, pozorištu, radosti, razumevanju i ljubavi za sve nas. Volimo te i sve će biti cool and the gang. Voli te sin - napisao je Gordan Kičić.

A post shared by gordankicic (@gordankicic)

Podsetimo, sahrana Branislava Kičića biće obavljena danas na Novom groblju u Beogradu.

Branislav Kičić je rođen 6. septembra 1947. godine u Beogradu. Bio je cenjeni reditelj i pisac poznat po mnogim naslovima. Bio je veliki zaljubljenik u film i u svoje vreme imao je zavidnu kolekciju VHS kaseta.

(Kurir)

