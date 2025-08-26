Milan Lane Gutović bio je jedan od najpoznatijih srpskih glumaca, komičara i televizijskih lica, čije je ime ostalo upisano zlatnim slovima u domaćoj kulturi i umetnosti.

Preminuo je 25. avgusta 2021. godine u Beogradu, u 75. godini života. NJegova smrt ostavila je veliku prazninu na domaćoj umetničkoj sceni, a kolege, prijatelji i poštovaoci sećaju ga se kao glumca ogromnog talenta, ali i čoveka vedrog duha i oštrog uma. Foto: Instagram printskrin/milanvasic_official

Na godišnjicu smrti popularnog Laneta, glumac Milan Vasić setio se svog starijeg kolege.

On je putem Instagram storija napisao kratku, emotivnu poruku: "Dobri naš Lane".

