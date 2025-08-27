Obaveštajni službenici otkrili su mrežu u kojoj su bile najmanje tri osobe. Takođe su objavili da znaju njihova imena i da su bliski predsedniku Donaldu Trampu, ali su odlučili da ne objave njihov identitet kako bi zaštitili svoje izvore. Još nije poznato da li su radili po direktnom naređenju Bele kuće ili samostalno.

Ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je da je "svaki pokušaj mešanja u unutrašnje poslove Kraljevine neprihvatljiv".

Navodno je jedan od muškaraca posetio Grenland kako bi prisustvovao sastancima tamo i sastavio spisak potencijalnih saveznika i protivnika Trampovih planova za preuzimanje teritorije.

Takođe je, kako izveštava DR, pozvao Grenlanđane da prijave slučajeve koji bi mogli biti iskorišćeni da se Danska prikaže u lošem svetlu u američkim medijima.

Druga dvojica muškaraca su navodno radila na izgradnji mreže kontakata sa političarima, biznismenima i liderima zajednice kako bi sproveli Trampove planove.

Parlamentarna poslanica Aja Kemnic takođe je komentarisala informacije.

- Neprihvatljivo je da su pokušali da se infiltriraju u grenlandsko društvo na takav način. Na Grenlandu je da sam odluči kakvu budućnost želi - rekla je ona.

Rasmusen je rekao da će sastanak sa impičiranim otpravnikom poslova biti održan kasnije danas.

