Navodno je Putinovo obezbeđenje nosilo kofere sa izmetom na samit na Aljasci sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Kako pišu mediji, navodno su Putinovi telohranitelji nosili kofere sa izmetom na samit na Aljasci sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, javlja Ekonomik tajms.

Praksa, koju su prvi put pomenuli iskusni istraživački novinari Režis Žante i Mihail Rubin u francuskom časopisu Pariz Mač, uključuje pripadnike ruske Federalne službe zaštite (FSZ). Ovi agenti imaju zadatak da sakupljaju Putinove fekalne otpade tokom poseta u stranim državama, zatvaraju ih u specijalizovane kese i transportuju nazad u Rusiju u sigurnim aktovkama. Izveštaji ukazuju na to da ovaj sistem postoji godinama, datirajući bar od Putinove posete Francuskoj 2017. godine.

Oni navode dva primera kada je navodno primećeno sakupljanje Putinovih bioloških ostataka. Prvo je bila već pomenuta poseta Francuskoj u maju 2017., a druga u Saudijskoj Arabiji u oktobru 2019. godine. Foto: Profimedia

U oba ova slučaja, navodi se da je Putin ili nosio privatni toalet sa sobom tokom putovanja ili da ga je do kupatila pratilo nekoliko čuvara. Druga teorija je da koristi „prenosivi toalet“ (porta-potty) svuda gde ide.

Još jedan primer bi mogao biti decembar 2019. godine, kada je Putin viđen kako ide u toalet sa šest telohranitelja dok je bio na samitu o Ukrajini u Parizu.

Ruski lider je snimljen kako izlazi iz kupatila nakon što je pet telohranitelja osiguralo bezbednost okoline. Još jedan telohranitelj je hodao iza njega dok je izlazio iz toaleta u pariskoj Jelisejskoj palati.

Bivša novinarka Bi-Bi-Sija, Farida Rustamova, takođe je potvrdila ovu neobičnu praksu, napominjući da je tokom posete Beču, Putin koristio prenosivi toalet kako bi se uverio da ne ostaju biološki tragovi. Ona je otkrila da je bila upoznata sa incidentom u Muzeju istorije umetnosti u Beču, kada je glumici Juliji Luis Drajfus zaposleni u muzeju rekli da je predsednik Putin stigao sa sopstvenim WC-om odnosno „prenosivim toaletom“.

Takođe je ranije rekla da je njen izvor, koji je navodno stari Putinov poznanik, rekao da je on sam nosio toalet na putovanjima u inostranstvo. Pored toga, citirala je iizvore koji tvrde da ta mera postoji otkako je Putin prvi put preuzeo vlast 1999. godine.

Osnovni razlog je izgleda nacionalna bezbednost. Ovaj proces, u kojem se navodno njegov urin i feces čuvaju u posebnoj aktovci do njegovog povratka u Rusiju, smatra se načinom na koji vođa sprečava ljude da prikupljaju informacije o njegovom zdravlju, piše Dejli mejl.

Medicinski uzorci, uključujući fekalni otpad, mogu pružiti detaljan uvid u zdravlje osobe, od potencijalnih bolesti do tekućih tretmana. Osiguravajući da nijedan njegov biološki materijal ne dospe u ruke stranih obaveštajnih službi, Putin eliminiše rizik da protivnici saznaju osetljive detalje o njegovom fizičkom stanju.

Izveštaji su se ponovo pojavili usred stalnih spekulacija o zdravlju ruskog predsednika. Sa 72 godine, Putin je bio predmet stalne provere. Posmatrači su ukazali na incidente poput pokreta njegovih nogu tokom konferencije za novinare 2022. godine u Astani i vidljivog trzanja tokom sastanka sa beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom 2023. godine.

Iako su neki medicinski stručnjaci spekulisali o mogućim neurološkim stanjima poput Parkinsonove bolesti, Kremlj je više puta odbacio takve tvrdnje.

Moskva je uvek tvrdila da je njen lider u formi i da se dobro oseća, a Putin je nastavio sa svojim pokušajima da projektuje imidž snažne osobe uprkos očiglednim godinama i često umornom izgledu.

Inače, da ovakve radnje nisu strane u Rusiji, pokazuju i izveštaji da je još Josif Staljin špijunirao Mao Cedunga, između ostalog, analizirajući izmet kako bi napravio psihološke portrete.

Po svemu sudeći, to je bio strogo poverljiv eksperiment, pisao je Bi-Bi-Si.

Prema izveštajima ruskih novina, Staljinova tajna policija je 1940-ih osnovala specijalno odeljenje kako bi se dokopala ljudskog izmeta.

Ambiciozni cilj bio je analizirati uzorke stolica stranih lidera. Drugim rečima, špijunaža putem izmeta.

Bivši sovjetski agent Igor Atamanenko tvrdi da je otkrio ovaj neobičan projekat, dok je istraživao arhive ruskih tajnih službi. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

- U to vreme Sovjeti nisu imali uređaje za prisluškivanje kakve tajne službe imaju danas.Zato su naši stručnjaci smislili najekstravagantnije načine za izvlačenje informacija o osobi - rekao je on ruskim novinarima.

Atamanenko kaže da je Staljinov čovek od poverenja, Lavrentije Berija, bio zadužen za tajnu laboratoriju. On je za Bi-Bi-Si rekao šta su sovjetski naučnici tražili u fecesu.

- Na primer, ako su otkrili visok nivo aminokiseline triptofan - zaključili su da je ta osoba mirna i pristupačna - objasnio je on i dodao:

- Ali nedostatak kalijuma u ​​stolici se smatrao znakom nervozne naravi i nesanice. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo Mao sa Staljinom u Moskvi, decembar 1949. godine

Atamanenko tvrdi da su u decembru 1949. godine sovjetski špijuni koristili ovaj sistem da bi procenili kineskog lidera Mao Cedunga koji je bio u poseti Moskvi. Navodno su za Maa instalirali posebne toalete, koji nisu bili povezani sa kanalizacijom, već sa tajnim kutijama. Deset dana Mao je bio "zalivan" hranom i pićem, a njegovi izlučevine su odvožene na analizu. Nakon što je Maova stolica pažljivo pregledana i proučena, Staljin je navodno odbacio ideju da potpiše sporazum sa njim.

BONUS VIDEO: