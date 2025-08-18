Na rusko-američkom samitu održanom u Enkoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči i o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova - Sergeja Lavrova.
To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala "Rusija 1", u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".
Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.
Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.
- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.
- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.
Lavrov je potom objasnio Putinu o čemu priča, a onda se čulo kako Putin ironično kaže za Sergeja: "Imperijalista!"
