Na rusko-američkom samitu održanom u Enkoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči i o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova - Sergeja Lavrova.

To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala "Rusija 1", u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin".

Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.

- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.

- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Lavrov je potom objasnio Putinu o čemu priča, a onda se čulo kako Putin ironično kaže za Sergeja: "Imperijalista!"

(Kurir)

