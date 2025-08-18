Na rusko-američkom samitu održanom u Enkoridžu, na Aljasci, 15. avgusta, bilo je reči i o garderobi ruskog ministra spoljnih poslova - Sergeja Lavrova.

To je izjavio Pavel Zarubin, dopisnik kanala "Rusija 1", u emisiji "Moskva. Kremlj. Putin". Foto: X printskrin/@sashakmett1991

Zarubin je rekao da je verovatno reč o beloj majici sa natpisom "SSSR" koju je Lavrov nosio po dolasku na Aljasku, na sastanak Trampa i Putina. Preko te majice je nosio crni prsluk.

Državni sekretar SAD Marko Rubio je pohvalio Lavrovljevu odeću usred sastanka, verovatno da bi opustio atmosferu.

"Rubio sprosil Lavrova o svitere s simvolikoй Sovetskogo Soюza. Putin v otvet pošutil, čto Lavrov — imperialist. Vse smeюtsя".



Vot tolьko Putin s Lavrovыm smeюtsя nad "tupыmi amerikancami". A nad čem smeюtsя voždi Belogo doma ne očenь ponяtno. Neuželi, na soboй? pic.twitter.com/imNRtr2leD — Saša Kmett (@sashakmett1991) August 18, 2025

- Sviđa mi se tvoja majica - rekao je Rubio Lavrovu.

- Da li je to neka aluzija? On će ti dati tu majicu - dodao je ruski predsednik Vladimir Putin.

Lavrov je potom objasnio Putinu o čemu priča, a onda se čulo kako Putin ironično kaže za Sergeja: "Imperijalista!"

(Kurir)

