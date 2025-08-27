Drevno groblje, gde su ljudi koji su živeli u dolini sahranjivali svoje najmilije zajedno sa njihovom odećom i stvarima, sadrži skoro 100 drevnih kamenih kripti.

Neki izvori kažu da najstarija kripta datira iz 12. veka.

Groblje se nalazi na padini brda sa pogledom na zelenu dolinu reke Fiagdon sa nekoliko litica i 4.000 m vrhova koji se nadvijaju iznad.

Otkriveno je da su tela unutar kripti sahranjena u drvenim konstrukcijama koje podsećaju na čamce sa malo njihovih stvari. Jedno objašnjenje je da se verovalo da preminula duša mora da pređe reku da bi stigla na nebo.

Još jedna zanimljivost je da se ispred svake kripte nalaze bunari. Mnogo novčića je pronađeno u zemlji u blizini kompleksa i priča se da su Oseti, kada su sahranjivali svoje mrtve, ubacili novčić u bunar. Ako bi se desilo da udari u kamen na dnu, to je značilo da je duša umrlih stigla do neba.

Nekropola, smeštena na padini van sela, sama po sebi liči na malo selo. Kripte imaju grebenaste zakrivljene krovove koji se stepenasto uzdižu do šiljastog vrha u svom centru. Manje kripte imaju ravne strane na prednjoj i zadnjoj strani i zakrivljene prema unutra na bočnim stranama, dok one najmanje nemaju krovove. Zidovi su zidani od kamenih blokova i malterisani najverovatnije krečom ili glino-krečom. U zidovima su kvadratne rupe za smeštanje mrtvih tela u kriptu. Na unutrašnjoj strani kripti nalazi se kompleks šiljastog preponskog svoda koji nosi krov, a na manjim su to šiljasti bačvasti svodovi. Veće kripte mogu biti visoke 2-4 sprata.

