Mnogo je istaknutih Čačana na našoj javnoj sceni, a ovih dana svima je na usnama ime jednog – košarkaša Alekse Avramovića.

Plejmejker srpske reprezentacije, koji trenutno nastupa za Srbiju na Evropskom prvenstvu u košarci, prešao je veliki put od Mladosti i Borca preko Italije i Španije dok se nije pre dve godine skrasio u beogradskom Partizanu.

 

 

I dok na Evrobasketu Avramović ima podršku cele nacije, verovatno je malo navijača koji ga bodre tako vatreno kao njegova životna saputnica Teodora.

Pročitajte još

"KAO DA VAS JE CECA RODILA!" Veljko se javno obratio Orlovima

"KAO DA VAS JE CECA RODILA!" Veljko se javno obratio Orlovima

13:54

SVI PRIČAJU O POTEZU RADNIKA: Viralan video ispraćaja Orlova

SVI PRIČAJU O POTEZU RADNIKA: Viralan video ispraćaja Orlova

21:30

Da li je Dončićeva majka KRIVA što Luka ne igra za Srbiju?

Da li je Dončićeva majka KRIVA što Luka ne igra za Srbiju?

13:40

BOGDANOV NAJTEŽI DAN U ŽIVOTU: Smrt bližnjeg i poraz u finalu

BOGDANOV NAJTEŽI DAN U ŽIVOTU: Smrt bližnjeg i poraz u finalu

12:44

 

 

Par je zajedno već godinama, a svoju ljubav su krunisali brakom prošlog leta, kada su se na večnu ljubav zakleli u svom rodnom Čačku.

Aleksa je izgledao vrlo elegantno u krem odelu i beloj košulji, dok je njegova izabranica nosila nesvakidašnju belu venčanicu dugih rukava, a oni nisu mogli da sakriju sreću i zadovoljstvo.

 

 

O Teodori javnost ne zna mnogo, budući da se ne bavi javnim poslom i ne eksponira u medijima, a pre izvesnog vremena se pisalo da se diplomirala primenjene umetnosti i da se bavi dizajnom enterijera.

 

 

U svakom slučaju, nju često viđamo na tribinama, kao jednu od najvernijih Avramovićevih navijačica, a uz njene zagrljaje i poljupce čak i porazi lakše padaju.

TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Sport

TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
Planeta

SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući

BONUS VIDEO:

#Aleksa Avramović žena #košarkaš Aleksa Avramović #Aleksa Avramović supruga #Aleksa Avramović #Teodora Avramović #reprezentacija Srbije #Košarkaška reprezentacija Srbije #Evropsko prvenstvo u košarci vesti #Evropsko prvenstvo u košarci 2025 #Evropsko prvenstvo 200. #Eurobasket 2025 #Eurobasket #Evrobasket #Evrobasket 2025
Komentari 0
МЕРЦ ПОЗВАО ПУТИНА И ЗАПРЕТИО: Ако се не састанеш са Зеленским, онда...

MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...