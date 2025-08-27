Mnogo je istaknutih Čačana na našoj javnoj sceni, a ovih dana svima je na usnama ime jednog – košarkaša Alekse Avramovića.

Plejmejker srpske reprezentacije, koji trenutno nastupa za Srbiju na Evropskom prvenstvu u košarci, prešao je veliki put od Mladosti i Borca preko Italije i Španije dok se nije pre dve godine skrasio u beogradskom Partizanu.

I dok na Evrobasketu Avramović ima podršku cele nacije, verovatno je malo navijača koji ga bodre tako vatreno kao njegova životna saputnica Teodora.

Par je zajedno već godinama, a svoju ljubav su krunisali brakom prošlog leta, kada su se na večnu ljubav zakleli u svom rodnom Čačku.

Aleksa je izgledao vrlo elegantno u krem odelu i beloj košulji, dok je njegova izabranica nosila nesvakidašnju belu venčanicu dugih rukava, a oni nisu mogli da sakriju sreću i zadovoljstvo.

O Teodori javnost ne zna mnogo, budući da se ne bavi javnim poslom i ne eksponira u medijima, a pre izvesnog vremena se pisalo da se diplomirala primenjene umetnosti i da se bavi dizajnom enterijera.

U svakom slučaju, nju često viđamo na tribinama, kao jednu od najvernijih Avramovićevih navijačica, a uz njene zagrljaje i poljupce čak i porazi lakše padaju.

