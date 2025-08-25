Reprezentacija Srbije zvanično je krenula put Evropskog prvenstva košarci, a atmosfera pred smotru najboljih evropskih selekcija dostiže usijanje.

Foto: Profimedia, M. Vukadinović, X printskrin/@FlouterNET

 

 

Naši "orlovi" biće smešteni u Rigi, gde će se igrati i eliminaciona faza takmičenja - što znači da će izabranici Svetislava Pešića imati priliku da se od prvog dana naviknu na teren koji će kasnije odlučivati o medaljama.

Međutim, ono što je posebno obeležilo ispraćaj jeste pravi srpski ritual – radnik sa aerodroma “Nikola Tesla” došao je na originalnu ideju da za našim košarkašima prospe vodu pred polazak i da se nakon toga prekrsti.

Foto: X printskrin/@FlouterNET

 

 

Tradicija kaže: "da sve teče lako i glatko, baš kao voda", a upravo tu poruku poneli su i Jokić, Bogdanović i ostatak ekipe na putu ka Rigi.

 

 

Naši reprezentativci imaće ogromnu podršku nacije i jedno je sigurno - Srbija veruje da će se ovaj put tradicija i "prosipanje vode" pretočiti u medalju!

#Košarkaška reprezentacija Srbije #Košarkaška reprezentacija Srbije vesti #Evropsko prvenstvo u košarci #Evropsko prvenstvo u košarci vesti #Evropsko prvenstvo u košarci 2025 #EP košarka #EP košarka vesti #EP košarka 2025 #košarka vesti #Nikola Jokić vesti #Bogdan Bogdanović vesti
