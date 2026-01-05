"Naš je posao da imamo zemlje oko nas koje su održive i uspešne i gde je nafti dopušteno da slobodno izlazi", poručio je Tramp u nedelju. "Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje", dodao je.

Grenland (Danska)

Tramp je u nedelju ponovio kako je SAD potreban Grenland, autonomna danska teritorija, "s gledišta nacionalne sigurnosti".

"Potreban nam je Grenland. Trenutno je toliko strateški važan. Grenland je svuda prekriven ruskim i kineskim brodovima", rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One. "Potreban nam je Grenland sa gledišta nacionalne sigurnosti, a Danska to neće moći da učini." Foto: Profimedia

Reagujući na Trampove komentare, grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen u ponedeljak je izjavio da je "trenutna i ponavljana retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva. Kada predsednik Sjedinjenih Država govori o ‘potrebi za Grenlandom’ i povezuje nas sa Venecuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje."

"Naša zemlja nije objekat u retorici velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokratija", dodao je Nilsen.

Tramp je i ranije izražavao želju za aneksijom Grenlanda - velikog ostrva bogatog resursima koje je samoupravna teritorija Danske, NATO saveznice SAD. I Grenland i Danska oštro se protive toj ideji.

Kolumbija

Tramp je u nedelju uputio oštre reči kolumbijskom predsedniku Gustavu Petru, opisavši ga kao "bolesnog čoveka koji voli da proizvodi kokain i prodaje ga Sjedinjenim Državama, a to neće raditi još dugo".

Na novinarsko pitanje znači li to da bi u budućnosti mogla da uslediti "operacija" u Kolumbiji, Tramp je odgovorio: "Meni to zvuči dobro." Foto: Jutjub printskrin/The White House

Petro je u dugačkoj objavi na društvenoj mreži X branio rezultate svoje vlade u borbi protiv trgovine drogom, ističući "najveću zaplenu kokaina u istoriji sveta".

"Nisam nelegitiman, niti sam narko-diler, jedina imovina mi je porodična kuća koju još otplaćujem od svoje plate", dodao je. Petro je takođe naveo da je naredio ciljana bombardovanja protiv oružanih grupa povezanih sa drogom, u skladu sa humanitarnim pravom. Uprkos tome, proizvodnja kokaina u Kolumbiji dosegla je rekordne nivoe, prema podacima UN-a.

Kuba

Američki predsednik je u nedelju rekao da vojna intervencija na Kubi, ključnoj saveznici Venecuele, nije potrebna jer je "spremna da padne".

"Mislim da nam ne treba nikakva akcija", rekao je Tramp. "Izgleda da propada. Ne znam hoće li izdržati, ali Kuba sada nema prihoda. Sav prihod dobivali su od Venecuele, od venecuelanske nafte."

NJegov državni sekretar, Marko Rubio, nazvao je kubansku vladu "velikim problemom". "Mislim da su u velikoj nevolji, da", rekao je Rubio za NBC. "Neću vam sada govoriti o tome koji će biti naši budući koraci i naše politike u vezi s tim, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima. Da živim u Havani i radim u vladi, bio bih zabrinut", poručio je. Foto: Profimedia

Kubanski predsednik Miguel Dijaz-Kanel obećao je da neće dopustiti da savez Kube i Venecuele propadne bez borbe. "Za Venecuelu, naravno za Kubu, spremni smo da damo čak i vlastiti život, ali uz visoku cenu", izjavio je on na skupu u Havani.

Meksiko

Tramp je često optuživao Meksiko da ne čini dovoljno u borbi protiv narko kartela. U nedelju je ponovio da se droga "sliva" kroz Meksiko i da će se "morati nešto da preduzme". Dodao je da su karteli u Meksiku "vrlo jaki" i da se "Meksiko mora sabrati".

U telefonskom intervjuu za Foks NJuz, Tramp je otkrio da je pitao meksičku predsednicu Klaudiju Šejnbaum želi li pomoć američke vojske u borbi protiv narko kartela. Meksiko nije odgovorio na najnovije izjave, ali je bio jedna od šest zemalja koje su osudile hapšenje Madura, navodeći da američke akcije krše "temeljna načela međunarodnog prava".

Iran

Tramp je ponovio i upozorenje Iranu, gde antivladini protesti ulaze u drugu nedelju.

"Ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti, mislim da će ih Sjedinjene Države vrlo snažno udariti", rekao je Tramp novinarima u nedelju. Foto: Profimedia

Prošle nedelje je poručio da ako Iran "ubija ljude koji mirno protestuju, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države će im priskočiti u pomoć. Spremni smo i čekamo." Jedna iranska grupa za ljudska prava procenila je da je u protestima do sada ubijeno 16 ljudi, ali Si En En nije mogao da potvrdi tu brojku.

Krajem prošlog meseca, Tramp je upozorio Iran na svaki pokušaj obnove nuklearnih i balističkih raketnih programa. Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Kamenei poručio je u nedelju da se Islamska Republika "neće predati neprijatelju" te da izgrednike treba "staviti na njihovo mesto".

