Američki predsednik Donald Tramp sklon je tome da komentariše pop kulturu, a posebno je proteklih godina rado pričao o Tejlor Svift.
Zato nije iznenađujuće što se osvrnuo na njenu veridbu s Travisom Kelsijem, i pored toga što svakako ima prečih briga kao predsednik jedne od najvećih svetskih sila.
- Želim im mnogo sreće - poručio je Tramp novinarima tokom susreta u Ovalnom kabinetu.
- Mislim da je on odličan igrač, mislim da je odličan momak. Ona je sjajna osoba, pa im želim mnogo sreće.
Tejlor Svift, jedna od najuspešnijih muzičkih zvezda u istoriji i trostruki osvajač Superboula s Kanzas čifsima saopštili su juče da će se venčati.
Tramp je, međutim, ranije pričao sasvim drugačije o kantautorki, pa je tako na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao:
- Mrzim Tejlor Svift.
Razlog je bilo to što je pevačica podržala Kamalu Haris pred izbore, a tada je predvideo da će Tejlor njeni politički stavovi koštati. Sviftova je istakla da Kamala Haris "predstavlja mir nasuprot haosu" i da se bori za prava LGBTQ+ zajednice, slobodu žena i bolje uslove za vantelesnu oplodnju.
- Je li neko napisao da je, otkad sam napisao da mrzim Tejlor Svift, ona više nije privlačna? - napisao je Tramp jednom prilikom na svojoj mreži.
Tejlor Svift je prethodno podržala i DŽoa Bajdena 2020, kada mu je Tramp bio konkurent na predsedničkim izborima.
(Glossy)