Američki predsednik Donald Tramp sklon je tome da komentariše pop kulturu, a posebno je proteklih godina rado pričao o Tejlor Svift.

Zato nije iznenađujuće što se osvrnuo na njenu veridbu s Travisom Kelsijem, i pored toga što svakako ima prečih briga kao predsednik jedne od najvećih svetskih sila.

- Želim im mnogo sreće - poručio je Tramp novinarima tokom susreta u Ovalnom kabinetu.

- Mislim da je on odličan igrač, mislim da je odličan momak. Ona je sjajna osoba, pa im želim mnogo sreće. Foto: Profimedia

Tejlor Svift, jedna od najuspešnijih muzičkih zvezda u istoriji i trostruki osvajač Superboula s Kanzas čifsima saopštili su juče da će se venčati.

Tramp je, međutim, ranije pričao sasvim drugačije o kantautorki, pa je tako na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao:

- Mrzim Tejlor Svift. Foto: Profimedia

Razlog je bilo to što je pevačica podržala Kamalu Haris pred izbore, a tada je predvideo da će Tejlor njeni politički stavovi koštati. Sviftova je istakla da Kamala Haris "predstavlja mir nasuprot haosu" i da se bori za prava LGBTQ+ zajednice, slobodu žena i bolje uslove za vantelesnu oplodnju.

- Je li neko napisao da je, otkad sam napisao da mrzim Tejlor Svift, ona više nije privlačna? - napisao je Tramp jednom prilikom na svojoj mreži.

Tejlor Svift je prethodno podržala i DŽoa Bajdena 2020, kada mu je Tramp bio konkurent na predsedničkim izborima.

(Glossy)

BONUS VIDEO: