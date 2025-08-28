Ostrvo Kefalonija najveće je ostrvo Jonskog mora, koje je pored svojih prelepih plaža posebno i po retkom fenomenu koji se bez izuzetka odvija svakog 15. avgusta u seoskoj crkvi Markopula.

Svake godine na praznik Velika Gospojina ili Uspenje Bogorodice, u crkvu Gospe Fiduse pristiže na stotine zmija. Prema tvrdnjama lokalnih meštana one obično ovde dolaze dan ili dva pred praznik i ostaju u njoj sve dok se ne odsluži liturgija. Sa završetkom liturgije ovi gmizavci odlaze svaka na svoju stranu.

Legende o zmijama

Nije poznato kada su se zmije prvi put pojavile u crkvi, ali stanovnici ovog ostrva raspredaju priče koje sežu duboko u prošlost.

Prema njihovim tvrdnjama čak i kada su Grci prešli na novi kalendar, koji je pomeren za trinaest dana unapred - zmije su rešile da ispoštuju stari kalendar i pojavile se 15. avgusta.

Pored ove priče, postoji i lokalna legenda koja opisuje zbog čega je došlo do ovog fenomena. Legenda kaže da su pirati u 13. veku zauzeli ostrvo i pokušali da provale u manastir pun monahinja. Kako priča dalje govori, u tom trenutku su se pojavile zmije koje su isprepletale tela i formirale zid između pirata i manastira. Ubrzo potom, prestrašeni ovim prizorom, pirati su podigli svoja jedra i pobegli.

Jedna verzija čak navodi da su monahinje u strahu pred najezdom gusara i njihovih zločina zamolile Boga da ih pretvori u zmije. NJihove molitve su prema legendi uslišene i na taj način su spašene. Od tada one dolaze ovde da obeleže praznik po kom je crkva i dobila ime.

Staklene kutije

Prema rečima očevidaca i stanovnika ovog i okolnih mesta zmije su malih dimenzija - ne duže od jednog metra i sive su boje. Ono što ih karakteriše je da se ne plaše ljudi. Pojavljuju se svake godine u približno isto vreme i to najviše oko ikone Bogorodice.

U novije vreme, lokalci i sveštenstvo su za njih napravili staklene sanduke u koje ih sveštenici sklanjaju zbog bezbednosti. Po završetku liturgije, sveštenici vade zmije i vernici mogu da ih dodirnu, a ovaj čin se smatra vrstom blagoslova.

Zabeleženi su običaji kada ih ljudi stavljaju na glavu i dopuštaju im da puze po njihovom telu jer smatraju da će im one doneti sreću. Inače njihovo grčko ime je agiofide i u prevodu na srpski znači "sveta zmija".

Grci beleže da se zmije nisu pojavile samo dva puta, otkako prate ovaj fenomen. Prvi put - 1941. godine pre okupacije u Drugom svetskom ratu i drugi put - 1953. godine kada je Kefaloniju zadesio razoran zemljotres. Stoga, mnogi od njih smatraju da ako se zmije ne pojave - te godine mogu da očekuju neki nesrećan događaj. Ovaj fenomen je toliko popularan u Grčkoj da ga prate brojni mediji.

(Nacionalna geografija)

