Nakon skandala koji je već danima u žiži javnosti između Ane Nikolića i Gorana Ratkovića Raleta, oglasila se i Olja Bajrami na društvenim mrežama i stala u red brojnih koleginica koje su Ani poslale podršku.

- Danima se u medijima provlači moje ime, razni naslovi i polemike, ali ništa od toga zapravo nije važno. Najvažnije je da jedna žena ovih dana trpi nasilje - prema njenim objavama, i fizičko i psihičko. Nije presudno ko je šta rekao niti da li je uopšte rekao, bitno je da skrenemo pažnju na suštinu, a to je nasilje. Moja jedina izjava povodom svega jeste da Ani, kao ženi, majci i kolegici, želim snagu i oporavak od svega što prolazi. Stihovi ove pesme bolje govore od mene - oni su moja poruka i moj način da se obratim svima - napisala je Olja na svom Instagram profilu uz pesmu "Nikad ti neću oprostiti to što si na mene ruku digao".

Optužbe za paralelnu vezu

Ana Nikolić je nedavno optužila Gorana Ratkovića Raleta da je bio u parelalnoj vezi sa pevačicom Oljom Bajrami.

- Molio me je da sklonim jednu sliku jer laže da nije bio u vezi sa Oljom Bajrami. Laže da nije jer sam ja sa njom pričala, ja sam ta koja je upala u njihovu vezu, a nisam ni znala, lagao me je da je slobodan i sam, a kad sam stavila prvi put našu sliku zajedničku preklinjao me je da je obrišem dok sam ja mislila da je to prirodna stvar, on je meni skočio i na haubu - rekla je Ana Nikolić.

- Kada sam shvatila da je u vezi sa Oljom pomodrela su mi usta od pritiska, njegov sin mi je davao neke lekove koje ja pijem, ali ne mogu bez recepta, on se dogovarao sa Oljom gde da se parkira kako joj ja ne bih uništila auto - ispričala je ona za Hajp.

Olja Bajrami ostala skoro bez svega što je snimila

Pevačica Olja Bajrami ostala je bez više od 10 pesama, koje su joj skinute sa Jutjub kanala, a tako je ujedno ostala i bez miliona pregleda.

Od pesme "NMG JBG", preko "Poroci", "Armiej sećanja", "Dijagnoza", "Vodi ga", "9. mart", pa zatim i duetske numere sa "Projekt bendom" i Arminom Dedićem, kao i kaveri za pesmu "Bel", "Za moje dobro", "Muziku pojačaj", "Dve muzike"...

No, na njenom kanalu još uvek ima pojedinih pesama koje su joj radili drugi kompozitori, pa su iz tog razloga u sve ovo mnogi upleli i Raleta.

