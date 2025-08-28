Od kada su zajedno vodili "Evroviziju" 2008. u Beogradskoj areni, njihova imena uvek idu zajedno. Jovana i Željko Joksimović već punih 16 godina odličan su tandem i jedan od najskladnijih parova na estradnom nebu.

Davne 2008. godine i jedno i drugo su bili u emotivnim vezama, ali ljubav koja je planula među njima bila je jača od svega.

NJihove emocije su kroz godine sve čvršće i bogatije. Slavni par je 20. januara 2012. u tajnosti izgovorio sudbonosno "da" na Maldivima, čarobnom ostrvu na kom su proveli prvi zajednički odmor.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Samo nekoliko dana kasnije, tačnije 2. februara, ozvaničili su građanski brak sklopljen na Maldivima, za koji se ispostavilo da je nevažeći.

Kruna Željkove i Jovanine ljubavi su njihova deca. Sina Kostu su dobili 10. aprila 2014. godine, a istog dana nastala je i jedna od najlepših Željkovih balada. Već  2017. godine na svet su došle bliznakinje Ana i Srna.

LJubavi u njihovom odnosu definitivno ne manjka, ali romantike čini se da fali.

Foto: ATA images/R. R.

 

 

Naime, davne 2019. godine Željko je govorio o tome kakav je privatno, uoči koncerta u Hrvatskoj, pa je za tamošnje medije rekao da i nije baš romantičan, iako mu je gotovo svaka druga pesma prelepa ljubavna balada.

- Nikada se nisam smatrao romantičnim, malo me je sramota - rekao je Joksimović uz osmeh i dodao da se romantičnim stvarima bavi njegova supruga Jovana koja često zna Željku da priredi predivne trenutke.

Tako je muzičaru rođendan čestitala na jednom koncertu u Splitu, a čestitku je Željko video tek na pola koncerta.

- Ona je meni čestitala rođendan i do pola koncerta nisam video da je ona organizovala lentu preko cele arene i kad su upalili svetlo ja sam rekao "jaooo" - ispričao je Željko Joksimović.

