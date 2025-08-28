Mnogima omiljenom glumcu iz filma "Umri muški" starom 70 godina, dijagnostikovana je 2023. godine frontotemporalna demencija (FTD), oblik demencije koja izaziva postepeni pad funkcija u delovima mozga povezanim sa ličnošću i sposobnostima govora.

U razgovoru sa Dajan Sojer za specijalnu emisiju ABC pod nazivom "Emma i Brus Vilis: Neočekivano putovanje", Ema Heming Vilis (47) rekla je da joj je "najteža odluka" bila da premesti Brusa u drugi dom, odvojen od nje i njihove dece, Mejbel (13) i Evelin (11). Foto: Profimedia

U potresnoj ispovesti je uz suze ispričala: "Brus bi to želeo za naše ćerke. Želeo bi da one budu u domu koji je više prilagođen njihovim potrebama, a ne njegovim." Vilis sada živi u jednokatnici sa timom za celodnevnu negu, kako se bolest razvija.

Heming Vilis je rekla da ćerke često posećuju Brusa i da ih ona dovodi da doručkuju i večeraju sa ocem. Dodala je: "Kada odemo tamo, ili smo napolju, ili gledamo film... radi se o tome da budemo prisutni i da se povežemo sa Brusom. "To je kuća ispunjena ljubavlju, toplinom, brigom i smehom. Bilo je prelepo videti to, videti koliko Brusovih prijatelja i dalje dolazi da ga podrži, i donosi život i zabavu."

U drugom delu intervjua, Sojer je pitala Heming Vilis šta bi pitala muža da može danas da razgovara sa njim, na šta je bivša manekenka odgovorila: "Kako se oseća, da li je u redu, da li se oseća dobro. Da li postoji nešto što možemo da učinimo da bismo mu bolje pomogli. Zaista bih volela to da znam. Da li se plaši. Da li je ikada zabrinut. Samo bih volela da mogu da razgovaram sa njim."

Brus ima tri odrasle ćerke sa bivšom suprugom Demi Mur (62): Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31).

Kada je snimak mozga potvrdio dijagnozu FTD, Heming Vilis je rekla: "Bila sam toliko u panici", kada je prvi put čula dijagnozu koju "nisam mogla ni da izgovorim".

"Sećam se da sam čula to i više ništa nisam čula. Kao da sam slobodno padala."

Na pitanje da li misli da Brus razume šta se dešava, Heming Vilis je odgovorila: "Ne mislim da je Brus povezao stvari."

(Mondo)

BONUS VIDEO: