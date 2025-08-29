Radoš Bajić, poznati srpski glumac, scenarista i reditelj, koji je široj javnosti najpoznatiji po seriji "Selo gori, a baba se češlja", ima brojne uspešne uloge i scenarije koji su mu doneli veliku popularnost.

Iako nije preterano aktivan na društvenim mrežama, povremeno se oglasi na svom Instagram profilu. Tako je ovih dana podelio fotografiju sa svog puta.

Bajić je svoje slobone vreme odlučio da provede u manastiru Tumane, odakle je objavio fotografiju praćenu emotivnom porukom.

- Danas, na veliki praznik Uspenje presvete Bogorodice Veliku Gospojinu, obišao sam čudotvorni manastir Tumane - upalio sveće i molio se za zdravlje moje porodice, za blagodet dobrih ljudi i za mir u našoj prelepoj Srbiji. Pitam se i slutim - da li se sve više okrećemo dragom Bogu, koliko poražavajuće gubimo veru u ljude koji nas okružuju? Vaš RB.

