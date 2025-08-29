Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je danas da je zgrožena seksističkim sajtovima i da oseća bliskost sa ženama koje su bile vređane i povređene osvetničkom pornografijom.

- Zgrožena sam onim što se dogodilo i želim da izrazim svoju solidarnost i podršku svim ženama koje su menadžeri ovog foruma i koje su njegovi "korisnici" uvredili, i narušili njihovu privatnost - kazala je Meloni u intervjuu za "Korijere dela Sera", prenosi ANSA. Foto: Profimedia

Ona je istakla da je "obeshrabrujuće primetiti da 2025. godine još postoje oni koji smatraju normalnim i legitimnim gaziti po ženskom dostojanstvu i napadati ženu seksističkim i vulgarnim uvredama, skrivajući se iza anonimnosti ili tastature".

Meloni je rekla da veruje da će nadležni organi što pre identifikovati odgovorne i najstrože ih kazniti. Foto: Profimedia

Istakla je da je u italijanskom pravnom sistemu, širenje sadržaja koji je namenjen da ostane privatan bez pristanka predstavlja zločin, i naziva se osvetničkom pornografijom.

Italijanska policija zatrpana tužbama žena čije su fotografije objavljene na sajtovim

Italijanska policija zatrpana je žalbama brojnih žena koje su utvrdile da su njihove fotografije ukradene i postavljene na seksističkim sajtovima, saopštila je u četvrtak policija, prenose italijanski mediji.

Policija je pokrenula istragu da bi pronašla operatore seksističkih platformi Mia moglie i Phica.eu, na kojima se takođe nalaze slike političara, glumica i influensera, prenela je Ansa.

U toku je i istraga o tome kako su fotografije ukradene i distribuirane, kao i ko je autor seksističkih i uvredljivih komentara na sajtovima.

Političarke iz Demokratske partije levog centra osudile su sajt Phica, čiji naziv je nastao na osnovu vulgarne reči u italijanskom žargonu za ženski polni organ, nakon što su na njemu pronašle svoje izmanipulisane fotografije.

Član Demokratske partije Pepe Provencano izjavio je da je potrebna i pojačana svest kod muškaraca povodom ovakvih pojava.

- To je hitno potrebno u mnogim društvima. Hvala onima koje su na to ukazale kako bi odbranile sebe, ali i muškarci moraju da se ponovo edukuju - istakao je on.

Zamenik lidera desničarske partije Liga, Roberto Vanači, kazao je da su se i njegove retuširane fotografije pojavile na ovim sajtovima, kako bi bio izvrgnut ruglu.

- I ja osećam da su mi povređeni dostojanstvo i privatnost - kazao je autor kontroverznog bestselera "Svet okrenut naopako" koji je pojedinačno dobio najviše glasova na izborima za Evropski parlament ranije ove godine, podsetila je Ansa.

Vanači je ovo napisao na svom nalogu na Fejsbuku, na kojem je objavio neke od svojih retuširanih fotografija postavljenih na sajtu Phica.eu, često zajedno sa fotografijama lidera Lige Matea Salviniija.

(Tanjug)

