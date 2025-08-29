Nakon uspeha prošlogodišnjeg filma "Longlegs", Nikolas Kejdž ponovo ulazi u svet horora - ovog puta kroz projekat koji već sada izaziva veliko interesovanje i kontroverze. Studio "Magnolia Pictures" juče je objavio prvi tizer za film "The Carpenter's Son", biblijski horor inspirisan apokrifnim Jevanđeljem po Tomi, koji na jeziv način reinterpretira detinjstvo Isusa Hrista.

Prema pisanju portala CBR, film koji režira Lotfi Natan ("Harka", "12 O’Clock Boys") smešten je u Egipat za vreme rimske vladavine, pre oko 2.000 godina. Nikolas Kejdž tumači lik zagonetnog Tesara - očinske figure koja pokušava da zaštiti svoju porodicu, dok FKA Tvigs igra Majku, a Noua DŽup tumači njihovog sina, poznatog jednostavno kao Dečak. Foto: Jutjub printskrin/Movie Trailers Source

Radnja filma počinje da se komplikuje kada Dečak počinje da sumnja u svoje roditelje i otkriva natprirodne moći koje poseduje. NJegova pobuna protiv Tesara otvara vrata raznim užasima - kako prirodnim, tako i božanskim.

Prvi tizer, dug svega tridesetak sekundi, ne otkriva mnogo, ali ostavlja snažan utisak. U njemu vidimo Kejdža kako posmatra izlazak sunca i Dečaka iz daljine, što odmah nagoveštava centralni sukob u filmu - napeti odnos između oca i sina čije moći prevazilaze ljudsko razumevanje.

Kontroverze i glumačka postava

Pored glavnog trojca, u filmu se pojavljuju i Suheila Jakub, Penelopi Markopulu, Keti Manolidaki i Erato Civeleki u manjoj ulozi deteta, dok glas anđela daje Tomer Lev Tov.

"The Carpenter's Son" obećava intimnu, ali istovremeno zastrašujuću priču o porodici čiji se svet raspada pod teretom tajni, moći i sudbine. Zbog načina na koji reinterpretira detinjstvo Isusa Hrista, očekuje se da će film izazvati burne rasprave, naročito u verskim krugovima.

Napad pčela i prekid snimanja

Snimanje filma obeležio je i jedan bizaran događaj. Prema pisanju portala "MovieWeb", tokom snimanja u Grčkoj, Kejdža je u jednoj pećini napao roj pčela, zbog čega je snimanje moralo biti prekinuto i premešteno na drugu lokaciju.

Ironično, mnoge je incident podsetio na njegovu neslavnu ulogu u rimejku horora Čovek od pruća iz 2006. godine, poznatom po sceni s pčelama.

Datum izlaska i očekivanja

Iako tačan datum izlaska još uvek nije poznat, najavljeno je da će "The Carpenter's Son" u bioskope stići tokom jeseni 2025. godine. Sudeći po upečatljivom tizeru, jedinstvenoj temi i mračnoj atmosferi, jasno je da nas očekuje jedan od najneobičnijih horora godine.

(Indeks)

BONUS VIDEO: