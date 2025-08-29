Otac Predrag Popović poznat je kao neko ko često vernicima daje savete o veri, ljubavi i životu u balansu, pruža podršku vernicima u svim iskušenjima i rešava moralne dileme. Jednom prilikom je komentarisao i zašto prilikom smrtnog slučaja ne bi trebalo ožalošćenima govoriti rečenicu "Primi moje saučešće".

- Kada izjavljujete saučešće ne budite plitki, nemojte govoriti "Primi moje saučešće", pa onda "šta je to bilo, šta se desilo". Priđeš čoveku i kažeš mu "Hristos vaskrse". Tako se izjavljuje saučešće. Zapitaće se i ovaj i reći, ‘šta mi reče sad ovaj, zašto "Hristos Vaskrse". Ali shvatiće, te reči će mu se otkriti kad bude trebalo, reka je otac Predrag.

Foto: Jutjub printskrin/Dok anđeli spavaju

 

 

Dalje je objasnio zašto je ovaj način izražavanja empatije pravilniji i prigodan u trenucima tako tužne životne situacije.

- Pitaće vas taj kome tako izjavite saučešće "zašto si mi to rekao" a ti ćeš onda reći: "Zato što sam ti rekao da ti je otac živ, ili majka, brat, dete, ko ti je već umro. I ako je On vaskrsnuo i oni će vaskrsnuti. Ja sam ti doneo najradosniju vest - da nije umro nego da je već u budućnosti i čeka tebe. Da se nadaš i svom vasrsenju i ponovnom susretu sa njim", poručio je otac Predrag u obraćanju putem videa na svojoj Fejsbuk stranici.

#Otac Predrag Popović #Predrag Popović #saučešće #izjava saučešća #Srpska pravoslavna crkva #pravoslavlje #SPC #narodni običaji i verovanja #običaji i verovanja
