Otac Predrag Popović poznat je kao neko ko često vernicima daje savete o veri, ljubavi i životu u balansu, pruža podršku vernicima u svim iskušenjima i rešava moralne dileme. Jednom prilikom je komentarisao i zašto prilikom smrtnog slučaja ne bi trebalo ožalošćenima govoriti rečenicu "Primi moje saučešće".
- Kada izjavljujete saučešće ne budite plitki, nemojte govoriti "Primi moje saučešće", pa onda "šta je to bilo, šta se desilo". Priđeš čoveku i kažeš mu "Hristos vaskrse". Tako se izjavljuje saučešće. Zapitaće se i ovaj i reći, ‘šta mi reče sad ovaj, zašto "Hristos Vaskrse". Ali shvatiće, te reči će mu se otkriti kad bude trebalo, reka je otac Predrag.
Dalje je objasnio zašto je ovaj način izražavanja empatije pravilniji i prigodan u trenucima tako tužne životne situacije.
- Pitaće vas taj kome tako izjavite saučešće "zašto si mi to rekao" a ti ćeš onda reći: "Zato što sam ti rekao da ti je otac živ, ili majka, brat, dete, ko ti je već umro. I ako je On vaskrsnuo i oni će vaskrsnuti. Ja sam ti doneo najradosniju vest - da nije umro nego da je već u budućnosti i čeka tebe. Da se nadaš i svom vasrsenju i ponovnom susretu sa njim", poručio je otac Predrag u obraćanju putem videa na svojoj Fejsbuk stranici.