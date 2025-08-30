Muzičko takmičenje Zvezde Granda , koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju od ponedeljka.

"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni. 

Foto: Instagram printskrin/zvezdegranda

 

 

Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Ove sezone kandidate će ocenjivati: Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe Davidu, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, piše Grand.

Pročitajte još

MNOGI SE IZNENADE: Evo koju školu je završio Darko Lazić

MNOGI SE IZNENADE: Evo koju školu je završio Darko Lazić

14:47

ŽIVI U KUĆI OD STIROPORA: Pevačicu muž oterao

ŽIVI U KUĆI OD STIROPORA: Pevačicu muž oterao

11:40

NEKI SU ZAVRŠILI VISOKE ŠKOLE Evo čime se bave deca poznatih

NEKI SU ZAVRŠILI VISOKE ŠKOLE Evo čime se bave deca poznatih

09:34

NESVAKIDAŠNJI POKLON: Rada za rođendan dobila traktor

NESVAKIDAŠNJI POKLON: Rada za rođendan dobila traktor

09:09

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!
Sport

TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)
Sport

JEZIVA TUČA NAVIJAČA U BEOGRADU: "Grobari" i "delije" se tukli krvnički (VIDEO)

#VIP #Zvezde Granda #Zvezde Granda žiri #Zvezde Granda vesti #Zvezde Granda 2025
Komentari 0
ОДЛИЧНА ВЕСТ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ: Неће расти само пензије, Вучић најавио и повећање плата

ODLIČNA VEST ZA SVE ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU: Neće rasti samo penzije, Vučić najavio i povećanje plata