Muzičko takmičenje Zvezde Granda , koje je nakon završetka 18. sezone pretrpelo brojne promene vraća se na male ekrane u septembru, a Grand produkcija saopštila je da snimanja počinju od ponedeljka.

"Zvezde Granda" se od ove sezone emituju na televiziji "Prva", a o početku emitovanja gledaoci će tek biti obavešteni. Foto: Instagram printskrin/zvezdegranda

Nakon što su Marija Šerifović, Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac napustili takmičenje, žiriju su se pridružili Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Ove sezone kandidate će ocenjivati: Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Svetlana Ceca Ražnatović, Đorđe Davidu, Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba, piše Grand.