Vuk je skoro 20 puta preskočio ogradu na farmi u mestu Barneveld, u holandskoj provinciji Gelderland, a nadzorne kamere snimile su jedan od tih skokova, preneo je holandski javni servis Nos.

Foto: Jutjub printskrin/NOS Jeugdjournaal, Profimedia

Kamere su instalirane na zahtev lokalnih vlasti posle prvih nekoliko incidenata.

Vlasti te provincije sada žele da životinja bude eutanazirana i rade na tome da dobiju dozvolu za njen odstrel.

Ograda postavljena na farmi ispunjava standarde utvrđene za zaštitne ograde protiv vukova.

Kako standardi nalažu, visina ograde mora da bude najmanje 120 centimetara i ona mora da bude opremljena električnim žicama, ali ni ovakva vrsta zaštite nije uvek stoprocentno efikasna. Foto: Jutjub printskrin/NOS Jeugdjournaal, Profimedia

Prema holandskom Nacionalnom planu o vukovima, problematičnom životinjom se smatra vuk koji napadne ovce iza ograde više od dva puta u roku od dve nedelje.

Kako se navodi, broj napada vukova na stoku povećan je u Holandiji u prvoj polovini ove godine, a od januara do juna registrovano je 497 napada, dok je taj broj u istom periodu prošle godine iznosio 360.

(Tanjug)